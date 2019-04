Ylenia Carrisi, gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa dopo 25 anni

A 25 anni dalla scomparsa della prima figlia di Al Bano e di Romina Power, emerge un dettaglio negli ultimi aggiornamenti relativi al caso della scomparsa di Ylenia Carrisi. I suoi genitori, soprattutto la madre Romina, e i suoi fratelli, ma anche un po’ tutta l’Italia intera, sperano che la ragazza sia ancora viva. La sua scomparsa fece molto scalpore e fu la causa principale della separazione della coppia più bella della canzone italiana. Auguriamo davvero che Ylenia sia ancora viva e che si metta in contatto con i suoi parenti.

Ylenia Carrisi, cosa è successo 25 anni fa?

Ritorniamo al giorno 31 dicembre 1993, a New Orleans, l’ultimo giorno in cui si sapranno le ultime notizie di Ylenia: dopo una chiamata veloce ai genitori in occasione di Capodanno, di Ylenia non si seppe più nulla. L’unica cosa che consociamo è che, secondo alcune fonti, la ragazza lascia l’hotel dove soggiornava con il suo presunto fidanzato, un certo Alexander Masakela, il quale era un trombettista e tossico dipendente che Ylenia conobbe l’estate prima grazie ad una vacanza con la sua famiglia. In hotel Ylenia lascia tutti i suoi effetti personali, non portando nulla con sé. Masakela, ammette che da quel giorno in poi non ebbe più alcuna notizia della ragazza. Sarà prima indagato, ma poi le accuse cadranno per mancanza di prove.

Tempo fa, Al Bano e Romina sono ospiti a Chi l’ha visto, noto programma che racconta proprio questa tipologia di vicende. Il programma mostra una foto identikit di com’era Ylenia al momento della scomparsa, ma anche di come sarebbe oggi, all’età di 49 anni. Molti dicono di averla vista, c’è anche chi giura di averla riconosciuta presso un convento in cui Ylenia alloggerebbe sotto falso nome.

Gli ultimi aggiornamenti

A parlare è il sito Il21.it che ha svelato le ultime parole dette da Ylenia prima di scomparire per sempre senza lasciare traccia alcuna. Come sappiamo, Romina non ha mai gettato la spugna, a differenza di Al Bano che sembra ormai arreso all’idea di aver perso per sempre la figlia.

La scomparsa di Ylenia ha influenzato la vita di tutti

Da quel 31 dicembre del 1993 . la vita, non solo dei genitori, ma anche delle sorelle e del fratello di Ylenia è cambiate del tutto. Infatti, Cristel e Romina raccontano di come la scomparsa di questa sorella abbia fortemente segnato le due ragazze. Sono diventate l’una la forza dell’altra pee poter superare un periodo così brutto, e anche la separazione dei due genitori.