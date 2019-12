Il nuovo modello 730 2020 si presenta con importanti novità, elenchiamo quelle più significative previste nella prima bozza pubblicata dall’Agenzia delle Entrate con relative istruzioni.

Modello 730 2020: le novità

Le principali novità inserite nel modello 730 del 2020 relativo ai redditi prodotti nel 2019, sono:

nuovo limite di reddito per i familiari a carico;

cedolare secca sulla locazione dei negozi;

docenti che impartiscono lezioni private.

Analizziamo nel dettaglio le modifiche apportate al nuovo modello 730.

Nuovo limite di reddito per familiari a carico nel 730 2020

Per le detrazioni figli a carico si ricorda che da quest’anno i figli con età compresa fino ai 24 anni potranno percepire un reddito personale fino a 4 mila e proprio per questo motivo sono state aggiornate le istruzioni del paragrafo familiari a carico.

Nello specifico se i genitori, poi, non trovano capienza nel figlio a carico per la detrazione delle spese di previdenza complementare, nella propria dichiarazione dovranno indicare “Soggetto fiscalmente a carico di altri” tramite l’indicazione del codice esatte e non barrando la casella.

Per il 2019 la detrazione delle spese di istruzione l’importo massimo per il quale si può chiedere la detrazione è fino a 800 euro. Le spese vanno inserite nella colonna 1 dei righi dall’E8 all’E19 con codice 12.

Cedolare secca sulla locazione dei negozi

Cedolare secca sulla locazione dei negozi e obbligo di presentazione, oltre al 730, del modello Redditi PF con la compilazione del quadro RM.

Docenti che intendono fruire della tassazione sostitutiva

Novità per i docenti che intendono fruire della tassazione sostitutiva sui compensi derivanti da attività di lezioni private.

Nello specifico, per gli insegnanti che impartiscono lezioni private, invece, se si sceglie la tassazione ordinaria si dovrà indicare il codice “5” mentre per chi opta per l’imposta sostitutiva si ricorda che è necessaria la presentazione del quadro RM e del frontespizio del modello Redditi PF 2020.

Per approfondimenti sulle novità: 730 2020: tutte le novità del nuovo modello dichiarativo

