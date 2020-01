Novità anticipo TFS, Speciale pensioni, Buoni postali, Conto corrente, Forfettari, Bonus nido, Finanziamenti a fondo perduto, Concorsi

Rassegna di oggi mercoledì 15 gennaio 2020, su: Novità sull’anticipo TFS dipendenti statali; Tutte le possibile misure pensionistiche nel 2020 e la pensione gravosi; Buoni fruttiferi postali al ribasso; Conto corrente sotto i riflettori del Fisco; Il marchio Coca Cola lascia l’Italia, 156 posti di lavoro a rischio; Bonus nido 2019; Regime forfettario e quota in società; Finanziamenti a fondo perduto per aprire un’attività; tutte le novità della giornata.

Novità anticipo TFS

Un lettore ci ha inviato una missiva inoltrata al Presidente Giuseppe Conte e al Ministro Luigi Di Maio, chiedendoci di pubblicarla, è possibile leggerla qui: Anticipo TFS: lettera al Presidente del Consiglio – Prof. Giuseppe Conte

Al via l’anticipo TFS per gli statali

Finalmente sembra che il lungo giro del decreto che metterà in atto l’anticipo TFS per i dipendenti statali sembra andato a buon fine. Il testo del Dpcm che rende operativo l’art. 23 contenuto nel decreto-legge n. 4/2019 contente anche la Quota 100. Bisogna attendere ancora che l’Inps pubblichi l’accordo tra le banche e le disposizioni attuative per dare domanda.

Leggi qui la notizia completa: Finalmente l’anticipo TFS arriva a tutti gli statali, quanto c’è di vero? Ultime news

Pensioni gravosi

Le basi di una diversificazione dell’età pensionabile a seconda della professione svolta sono state rilanciate dall’articolo 1, comma 474 e seguenti della legge di Bilancio 2020. Le commissioni che avrebbero dovuto approfondire lo studio della gravosità delle diverse professioni erano già state previste con la legge di Bilancio 2018 ma il loro lavoro non era mai iniziato. Ora tale studio è stato rilanciato dalla manovra di quest’anno e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020.

Leggi qui la notizia completa: Pensione gravosi: allo studio la gravosità delle occupazioni

Andare in pensione nel 2020, tutte le possibilità

Elenchiamo le soluzioni possibili per andare in pensione nel 2020, anticipando in pensionamento prima del trattamento di vecchiaia che quest’anno richiede un’età anagrafica di 67 anni e un minimo di 20 anni di contributi; quindi è accessibile per i nati nel 1953. Scopriamo tutte le possibilità qui: Andare in pensione nel 2020: elenco delle soluzioni possibili

Buoni fruttiferi postali al ribasso: ecco perchè

Buoni postali con interessi al ribasso, questa è la brutta sorpresa che hanno ricevuto ben 8 persone di Asti all’atto della riscossione dei buoni fruttiferi postali. I quali, per contestare l’accaduto pubblicamente si sono rivolti a Stefano Santin membro dell’Associazione Casa del Consumatore, nonché esperto del programma televisivo Mi Manda Rai Tre. Il consulente ha spiegato che il problema è stato riscontrato dai consumatori che hanno acquistato un prodotto offerto da Poste Italiane. Parliamo dei buoni fruttiferi postali triennali, che alla riscossione hanno reso un rendimento al ribasso rispetto agli utili indicati nel retro dei buoni.

Leggi qui la notizia completa: Buoni postali e interessi al ribasso: il caso di 8 astigiani a Mi Manda Rai 3

Conto corrente: sotto i riflettori anche gli autonomi

I versamenti e i prelievi sul conto corrente sono oggetto di controllo da parte del Fisco. Abbiamo trattato molte volte la notizia ricordando ai contribuenti che l’Agenzia delle Entrate conosce ogni singolo movimento di denaro (bonifici, prelievi e versamenti). L’Amministrazione Finanziaria con un click ispeziona i conti correnti dei clienti, vigilando sulla quantità di denaro accreditata sul proprio conto corrente e non solo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione punta i riflettori anche sul conto corrente intestato ai lavoratori autonomi o ai suoi familiari.

Per approfondire l’argomento: Conto corrente e lavoro autonomo: versamenti sotto controllo del Fisco

Speciale lavoro e concorsi

Appuntamento giornaliero con i nuovi concorsi e le offerte di lavoro:

Coca Cola ha deciso di trasferirsi in Albania: 156 posti di lavoro a rischio

La Siger di Catania che imbottiglia e distribuisce bibite a marchio Coca Cola, ha deciso di trasferirsi in Albania. L’ azienda della famiglia Busi da oltre cinquanta anni, risente del peso della sugar tax e ha espresso l’intenzione di delocalizzare a Tirana in Albania, dove già ha sede uno stabilimento di imbottigliamento della Coca Cola.

Leggi la notizia completa: Coca Cola emigra in Albania, colpa della Sugar tax

Regime forfettario: causa ostativa

Una delle cause ostative del regime forfettario è il possesso di quote nelle società di persone o società di capitale (S.r.l.). Un lettore ci pone una domanda specifica sulla possibilità di uscire dalla società di persone e fruire del regime agevolato. Analizziamo il quesito del nostro lettore in merito causa ostativa prevista nella normativa.

Leggi qui la notizia completa: Regime forfettario dopo chiusura di una società di persone, è possibile?

Come avviare un’impresa con i finanziamenti a fondo perduto

Avviare un’impresa e diventare imprenditori mettendosi in proprio, realizzare quel progetto, potrebbe essere più fattibile di quel che si pensi. Il governo ha stanziato maggiori risorse per l’anno 2020 a supporto dei lavoratori autonomi. Ecco, come realizzare “quel sogno nel cassetto”, attingendo alle iniziative a sostegno dei novelli imprenditori, beneficiando dei finanziamenti agevolati e dei contributi a fondo perduto.

Per approfondimenti: Come avviare un’impresa: le novità sui finanziamenti agevolati e i contributi a fondo perduto

Bonus nido 2019: le ultime news Inps

Sarà erogato il bonus nido 2019 nei prossimi giorni solo se la domanda è completa. Ad avvisare tutti i richiedenti il bonus nido è un messaggio pubblicato su Facebook alla pagina Inps per la famiglia. Il messaggio avvisa che saranno erogati i bonus nido 2019 la cui domanda risulta completa di documentazione e conforme alle disposizioni Inps. Novità anche per il bonus 2020.

Leggi qui la notizia completa: Bonus nido 2019 arriva il pagamento solo se la domanda è completa, le ultime news

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube