Novità asili nido gratis, cosa succederà a gennaio 2020?

Belle notizie arrivano per i genitori di bambini piccoli, i quali, tra le tante spese, devono anche tener conto di quelle per gli asili nido, una delle strutture fondamentali dove avviene la prima socializzazione dei nostri piccoli. Questi costano e si è pensato proprio a questo argomento e come aiutare se non tutte le famiglie, almeno ad una buona parte di essa. Infatti, è di pochi giorni fa la notizia di portare i propri figli piccoli ad asili nido del tutto gratis. Questo sarebbe possibile grazie alla possibile introduzione di un Bonus pensato e creato proprio per le famiglie di tali piccoli studenti. Non sappiamo con precisione il numero, ma si preannuncia che molte famiglie potranno godere dell’offerta Asilo Nido Gratis già dal 1° Gennaio 2020, senza aspettare altro tempo. Insomma, la prima bella notizia del nuovo anno. E non sono delle dicerie dato che tutto questo di cui vi abbiamo parlato è stato confermato dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, proprio nei giorni passati. Vediamo cosa bisogna sapere.

Asili Nidi Gratis, il Bonus dalla parte dei genitori avrà inizio dal 1° gennaio 2020

Da un punto di vista tecnico, anche questo bonus che permette ai genitori di molte famiglie di poter usufruire degli asili nido gratis farà parte della legge di bilancio 2020.

Questa legge, sebbene se parli tantissimo, sarà approvata prima della fine dell’anno 2019. Oltre al bonus dell’asilo nido ci sono tanti altri provvedimenti pensati proprio per la famiglia.

Come già abbiamo anticipato sopra, questo bonus permetterà a tante famiglie italiane di tirare un sospiro di sollievo ed evitare ulteriori pagamenti per i diversi asili nido che saranno, appunto, gratis.

Ma non finisce qui: c’è una bella notizia anche per l’altra faccia delle medaglia!

Infatti, sempre a detta del Ministro dell’Economia, si prevedono degli aumenti per quanto riguarda i posti di lavoro proprio all’interno di queste strutture, posti che scarseggiano soprattutto nel sud Italia.

Infine, parlando di cifre, sappiamo che saranno stanziati più di 2,8 miliardi per tutte le famiglie.

Leggi anche:

Assegno unico alle famiglie, bonus bebè e bonus asilo nido in legge di Bilancio

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.