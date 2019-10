Novità Bonus pensione 513 euro anche per il 2017/2018, voti: 325 “SI” e 225 “NO”

Finalmente approvato oggi alla Camera l’indennizzo commerciante anche per coloro che hanno chiuso l’attività negli anni 2017 e 2018. La votazione ha visto numero 325 “SI” e 225 “NO”. Ricordiamo che la misura è divenuta strutturale dal 1° gennaio 2019 e aveva escluso i commercianti che avevano chiuso l’attività nel 2017/2018, anni in cui la misura non era stata prorogata. Questo bonus viene riconosciuto mensilmente viene fruito fino al raggiungimento dell’età pensionabile, per l’anno 2019 è di euro 513,00.

Grazie all’impegno costante di senatori e senatrici del Movimento 5 Stelle: Matrisciano, Anastasi, Puglia, Campagna, Angrisani, Nocerino, Moronese, Giannuzzi, Trentacoste, Di Girolamo, Auddino, L’Abbate, Romagnoli, che hanno siglato l’emendamento 11.0.18 (estensione dell’indennizzo per le aziende che hanno cessato l’attività commerciale), finalmente tanti commercianti oggi hanno visto far valere un loro diritto.

Grazie davvero a tutti coloro che si sono impegnati in questa lunga ed estenuante battaglia.

Indennizzo per cessazione attività e pensione: diventa strutturale, come fare domanda

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062