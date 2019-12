Novità concorsi, Ticket sanitario, Regime forfettario, Tredicesima, bonus bebè e ANF, le novità

Rassegna stampa del giorno 18 dicembre 2019 su: Novità concorsi, Canoni, Tredicesima, Evasione fiscale, Prestiti, Agevolazioni e imposte, Ticket sanitario, Regime forfetario, Bonus bebè e ANF, le novità della giornata.

Speciale Concorsi

Arcaplanet cerca personale

Arcaplanet, nota azienda di negozi di animali, offre opportunità di lavoro per inserire addetti sia nella sede centrale che nei negozi distribuiti sul territorio. Per saperne di più leggi: Lavoro: Arcaplanet cerca personale, ecco come candidarsi

Centri per l’impiego Campania

Sul Bollettino ufficiale Regione Campania (BURC) n. 73 del 5 dicembre 2019 sono stati pubblicati due concorsi per l’assunzione di 641 operatori da inserire nei centri per l’impiego della Regione Campania. Per maggiori informazioni leggi: Centri per l’impiego Campania: concorsi per 641 posti, ecco i bandi

Canoni

Detassazione canoni di locazione non percepiti dal 1° gennaio 2020, lo ha stabilito l’art. 3-quinquies D.L. 34/2019 che, prevede per i contratti di locazione abitativa stipulati dal 2020, è possibile fruire della detassazione dei redditi fondiari non percepiti. Per approfondimenti leggi: Detassazione dei canoni di locazione non riscossi dal 1° gennaio 2020, le novità

Tredicesima 2019

In base a una statistica effettuata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro si è stabilito chi riceve l’importo della tredicesima più alto nel settore privato. Se sei curioso leggi: Tredicesima 2019: nel settore privato gli importi più alti e chi li riceve

Evasione fiscale

La Cassazione ha ritenuto giusto i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del coniuge quando gli accrediti non sono giustificabili. Per saperne di più: Evasione fiscale: sotto la lente di ingrandimento anche il conto corrente del coniuge

Prestiti

Molto spesso i pensionati hanno bisogno di liquidità per svariati motivi, da quelli più futili, per fare un regalo di nozze a un nipote a quelli più importanti, per affrontare le spese per curare la propria salute. Per conoscere i tipi di prestiti a cui il pensionato può accedere leggi: Prestiti per pensionati: prestito personale o cessione del quinto, ecco come richiederli

Agevolazioni e imposte

È possibile presentare una dichiarazione integrativa in tutte quelle situazioni in cui il contribuente abbia scelto il comportamento fiscalmente più prudente, rinunciando ad agevolazioni o regimi di favore. Per approfondimenti leggi: Recupero agevolazioni e imposte con dichiarazione integrativa, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Super ticket sanitario

Abolizione del Super ticket sanitario dal 1° settembre 2020. La novità è stata introdotta nella legge di Bilancio 2020, che prevede la cancellazione del ticket sanitario. Per approfondimenti leggi: Cancellazione del Super ticket sanitario dal 1° settembre 2020: si spenderà 10 euro in meno

Regime forfetario

Prevista l’abolizione del regime forfetario per i contribuenti con ricavi e compensi fra 65.000 e 100.000 euro nel disegno di legge di Bilancio 2020. Nello specifico le nuove modifiche non toccano chi nel 2019 ha realizzato ricavi e compensi non superiore a 65.000 euro, che continuano ad applicare il regime forfetario. Per maggiori informazioni leggi: Abolizione regime forfetario per ricavi tra 65.000 a 100.000 euro, le novità

Bonus Bebè e ANF

Arrivano importanti novità dall’Inps sull’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori subordinati e gli arretrati per i beneficiari del bonus bebè entro il 31 dicembre 2019. Per approfondimenti leggi: Arretrati Bonus Bebè e assegno nucleo familiare (ANF) per iscritti alla Gestione Separata, le novità

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube