Rassegna oggi 29 novembre 2019, su: Novità condono nella legge di Bilancio 2020; Speciale Lavoro e Concorsi; Valore monete da 5 centesimi; Permessi legge 104; Bonus Tari 2020; Lettere dal Fisco; Regime forfetario 2020; Contachilometri manomesso; Il TFS un diritto negato; tutte le novià della giornata.

Novità Condono

Presentato un nuovo emendamento contenente un condono fiscale per tutti i contribuenti. Il condono si configura nella Rottamazione Quater che rispecchia la rottamazione ter, ma con un ampio raggio rispetto le precedenti misure. La rottamazione Quater prevede la possibilità di agevolare tutte i carichi affidati all’ente di riscossione entro il 31 dicembre 2018; le novità non finiscono qui, probabilmente rientreranno nella sanatoria anche i debiti rateizzati e tutti coloro che non sono entrati nelle precedenti rottamazioni. Al momento nulla di certo, sicuramente si saprà qualcosa dopo la scadenza del 9 dicembre.

Per gl’ultimi approfondimenti, consigliamo di leggere:

Speciale lavoro

Oggi abbiamo concentrato la ricerca del lavoro oltre che sui concorsi anche esplorando nuove tematiche legate agli ambienti lavorativi e alle possibilità di mettersi in proprio. È possibile trovare qui tutte le informazioni:

Monete da 5 centesimi

Torniamo a parlare del valore delle monete rare ed in particolare di quelle in euro. Ci sono monete, infatti, che grazie all’emissione limitata o errori di conio possono raggiungere delle quotazioni molto interessanti sul mercato del collezionismo numismatico. Vediamo in quali casi per la moneta da 5 centesimi di euro.

Per approfondimenti: Monete da 5 centesimi rare: ecco quelle che valgono fino a 40 euro

Permessi legge 104

Permessi legge 104 di tre giorni per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Per la fruizione il datore di lavoro deve essere avvisato in tempo, per non compromettere il buon andamento dell’attività imprenditoriale. Esaminiamo il quesito di un nostro lettore: Permessi legge 104: il preavviso indispensabile

Lettere dal Fisco: niente di buono

Lettere di compliance per fatture elettroniche, Lipe e esterometro in arrivo a tutti i contribuenti che segnalano a imprese e lavoratori autonomi irregolarità scaturite dall’incrocio tra i dati acquisiti dalla banca dati dell’Amministrazione finanziaria con le fatture elettroniche e i dati dell’esterometro nonché quelli contenuti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Per approfondimenti: In arrivo lettere dell’Agenzia delle Entrate per: Fatture elettroniche, Lipe e Esteometro

Regime forfetario nel 2020

Nella legge di Bilancio 2020, attualmente ancora all’esame del Parlamento, si può notare che ci sono delle variazioni per quanto riguarda il regime forfettario. Prima il governo aveva annunciato grandi novità per il regime forfettario, ma invece si notano cambiamenti abbastanza contenuti. Nella legge finanziaria 2020 all’articolo 88 si legge che la flat tax al 20% verrà abolita per i contribuenti con ricavi da 65.001 a 100.000 euro, questa sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2020 come era stato previsto dall’articolo 1, commi da 17 a 22, legge n. 145/2018.

Per approfondimenti: Regime forfettario: cosa prevede la Legge di Bilancio 2020, le novità

Bonus Tari 2020

Nella legge di bilancio 2020, all’esame in Parlamento, c’è un emendamento che propone un bonus sociale Tari, volto a far risparmiare sulla tassa dei rifiuti famiglie in difficoltà socioeconomiche. Questo emendamento già è stato approvato dal Governo e dalla maggioranza, adesso bisogna solo attendere l’approvazione dalla commissione Finanze della Camera.

Per approfondimenti: Bonus Tari 2020: sconto sulla tassa dei rifiuti, ecco i requisiti e come funziona

TFS: un diritto negato

Trattamento di fine servizio (TFS) o trattamento di fine rapporto (TFR), un diritto negato per i lavoratori dopo anni di dedicati al lavoro. Lavoratori che rischiamo la vita per salvare altre vite, pronti ad intervenire in ogni occasione, ci si chiede perchè nessuno fa niente? Come promesso pubblichiamo tutte le lettere di protesta dei nostri lettori, sperando che arrivino a chi di dovere.

Sollecito pagamento del TFS o TFR, vorrei giustizia per i lavoratori e le loro famiglie

Contachilometri manomesso

Quando si acquista un’auto usata è bene stare attenti alla veridicità dei dati che risultano dal contachilometri. A volte succede che dopo l’acquisto si scopre che il contachilometri è stato manomesso per far in modo che l’auto risultasse più nuova ed esigere un importo maggiore dalla vendita. Leggi qui la notizia: Contachilometri manomesso: come difendersi

