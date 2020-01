Rassegna di oggi 24 gennaio 2020, su: Contributi donne lavoratrici; Indennità di disoccupazione NAspi; Bonus Renzi aumentato in busta paga; Mutui 2020 e tassi di interesse; Guida per accedere a Fisconline; Riscatto laurea agevolato; Dichiarazione d’intento per esportatori abituali; Scontrini spese mediche bisogna conservarli per la dichiarazione 730? Tutte le principali novità della giornata.

Donne lavoratrici e contributi figurativi

La legge Dini del 1995 ha introdotto delle importanti agevolazioni per le donne lavoratrici, limitatamente, però, a quelle che riceveranno il pagamento della pensione calcolato interamente al sistema contributivo. Le agevolazioni prevedono uno conto contributivo di 4 mesi sull’età pensionabile per ogni figlio (per un massimo di 1 anno), prevedono, inoltre, la copertura contributiva di 25 giorni l’anno se la lavoratrice si assenta per assistere figli (di età superiore ai 6 anni) genitori o coniuge disabili. Ma non finisce qui. Poichè la legge Dini prevede anche l’aspettativa per l’educazione dei figli coperta da contribuzione figurativa, leggi qui tutte le agevolazioni: Donne lavoratrici: 170 giorni di contributi figurativi per l’educazione dei figli

Indennità Naspi: calcolo assegno

L’indennità di disoccupazione Naspi è rivolta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi gli apprendisti, il personale artistico con lavoro subordinato; soci lavoratori di cooperative; dipendenti a tempo determinato nelle P.A.. Sono esclusi dalla prestazione i: dipendenti a tempo indeterminato del pubblico impiego; lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionare; operai agricoli a tempo indeterminato e determinato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità (in questo ultimo caso è prevista l’opzione perla Naspi).

Leggi qui tutte le informazioni: Indennità Naspi quando si perde il lavoro: domanda e calcolo dell’assegno

Aumenta il Bonus Renzi in busta paga

Bonus Renzi, c’è il via libera sull’aumento, del contributo riconosciuto ai lavoratori dipendenti che da 80 euro scatterà a 100 euro. Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento, che per il momento seguirà un periodo di prova di 6 mesi. Il governo per finanziare la misura, ha stanziato una dote finanziaria di circa 2.9 miliari, destinata a coprire il bonus che sarà elargito a 16 milioni di lavoratori da luglio 2020.

Per sapere di quanto aumenterà la busta paga, leggi: Bonus Renzi 2020: le novità di luglio da 80 a 100 euro esteso ai redditi di 40.000 euro

Riscatto laurea agevolato

Con la circolare INPS del 22 gennaio l’istituto fornisce una diversa interpretazione del decreto legge 4/2019 ed estende la possibilità del riscatto agevolato anche agli anni di studio precedenti al 1996 per valorizzare gli anni universitari, che anno portato al conseguimento del titolo di studio, a livello pensionistico. L’estensione del requisito però richiede il possesso di ulteriori requisiti e la scelta del ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico. Cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Leggi qui le ultime novità: Riscatto laurea agevolato esteso anche prima del 1996: vediamo la novità

Mutui nel 2020 e interessi a tasso fisso o variabile?

Come si muoveranno i Mutui nel 2020? A quale tasso accedere fisso o variabile? Difficile stabilire l’ago della bilancia in quale direzione potrebbe andare, tuttavia è possibile formulare diverse ipotesi. Molto probabilmente, i tassi di interesse aumenteranno fino a terminare la corsa in salita, finendo per far cozzare di brutto i possessori di mutuo a tasso variabile. Come potrebbe accadere che caleranno, oppure si attesteranno stabilmente, producendo un effetto vantaggioso per i titolari di mutuo a tasso fisso.

Leggi qui la notizia completa: Mutui 2020: come si muoveranno i tassi di interesse? Le previsioni

Scontrino telematico per dichiarazione 730

I contribuenti con la presentazione del 730 precompilato/ordinario possono recuperare la detrazione del 19% sulle spese mediche sostenute nell’anno. Ricordiamo che la detrazione spetta per la somma eccedente al franchigia di 129,11 euro. Ci si chiede se con l’ingresso dal 1° gennaio 2020 con lo scontrino telematico, non bisogna più conservare gli scontrini? Analizziamo la domanda di un lettore: Scontrini spese mediche, bisogna conservarli per la detrazione nel 730

Fisconline: miniguida

Fisconline è la risposta al taglio delle file incalcolabili da fare presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, oppure agli uffici della Riscossione solo per versare un semplice F24 o pagare una rata in scadenza. Ma, non solo, infatti, utilizzando il servizio online del Fisco è possibile consultare la propria situazione debitoria, o visionare una dichiarazione dei redditi corrispondente agli anni passati, o ancora controllare le proprietà immobiliari. Fisconline offre tantissimi servizi a portata di click, non serve molto, bastano pochi minuti il codice fiscale, un pc e un collegamento in rete.

La guida completa qui: Fisconline: registrazione in una mini guida in 3 passi

Dichiarazione d’intento: le novità 2020

Novità per le dichiarazioni di intendo introdotte dall’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) in merito agli adempimenti degli esportatori abituali. Le novità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020, l’esportatore abituale non ha più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.

Leggi qui la notizia completa: Dichiarazioni di intento: novità importanti per gli adempimenti degli esportatori abituali

