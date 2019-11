Novità Iliad, torna un servizio per tutti i clienti dell’operatore francese

Dopo i tanti problemi che molti utenti hanno riscontrato con i diversi operatori telefonici classici, era anche ora che si andasse a creare un gestore telefonico serio e rispettoso dei suoi clienti. Su questa scia è nata la compagnia telefonica francese di Ilia la quale una volta arrivata in Italia ha fatto davvero strage di utenti. Ha concesso a tanti di abbandonare i propri gestori telefonici e di passare ad un servizio che risponde alla quantità di denaro richiesta. Si tratta di un bel rapporto qualità-prezzo che ha fatto felice anche il più scettico. Si può dire di tutto di Iliad, ma non che truffi i suoi utenti. Se poi si considera che più di quattro milioni di clienti hanno deciso di aderire ad esso, un motivo ci sarà eccome.

E’ passato più di un anno ma Iliad ancora cavalca l’onda del successo grazie alle vantaggiose offerte che permettono a tanti utenti di non spendere cifre eccessive e di avere delle opzioni più soddisfacenti. Che poi c’è chi si lamenta della qualità della linea e tutto deve anche ammettere che il prezzo non doveva generare in noi delle grandi pretese. Comunque, offerte a parte, Iliad offre dei grandi servizi extra come la possibilità di acquistare i nuovi iPhone attraverso il sito web.

Iliad permette ai suoi utenti tentare di avere il nuovo Phone 11, ecco come

Una notizia che farà sicuramente felici tutti gli utenti del gestore francese: si potrà avere di nuovo la possibilità di comprare i nuovi iPhone prodotti dalla famiglia Apple.

Se si dà un’occhiata sullo store ufficiale è possibile osservare quali siano i nuovi dispositivi al prezzo di listino.

Essi sono dei top di gamma e quindi per il momento non sono previsti sconti o promozioni a riguardo.

In pratica, tempo fa è accaduto che la richiesta d’acquisto nei giorni scorsi aveva portato ad un totale azzeramento delle disponibilità per iPhone 11.

Di recente, e stiamo parlando di giorni, se si va sulla sezione “Smartphone” del portale Iliad si può vedere che è tornata la disponibilità di alcuni modelli.

Ci sono delle limitazioni che poco contano se ci ragioniamo in modo oggettivo, e stiamo parlando del colore.

Sì, perché gli utenti possono comprare l’iPhone 11 Pro nella colorazione Verde notte e gli iPhone 11 standard nella colorazione Rossa e Verde.

Sempre sul sito di Iliad si possono acquistare gli iPhone vecchi, tra cui iPhone XS ed iPhone XR.

