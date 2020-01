Novità legge 104, Concorsi, Conto corrente, Isee, Spese sanitarie, Bollette, Fattura elettronica, Bonus famiglia, Interesse legale

Rassegna di oggi giovedì 9 gennaio 2020, su: Interesse legale; Bonus bebè e asilo nido; Fattura elettronica a cavallo dell’anno; Conto corrente coniuge defunto; Detrazione spese sanitarie nel 2020; Isee nel 2020; Novità su acquisto auto con legge 104; Assegno di divorzio; Bollette acqua e prescrizione di 2 anni; Speciale lavoro e concorsi; tutte le novità della giornata.

Saggio di interesse legale

Dal 1° gennaio 2020 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata allo 0,05% in ragione d’anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019.

Leggi qui la notizia completa: Saggio di interesse legale: aggiornamenti per il 2020

Bonus bebè e bonus asilo nido nel 2020

La legge di Bilancio 2020 numero 160/2019 contiene novità per il bonus bebè e il bonus asilo nido. Quest’ultimo diventa strutturale e aumenta fino a 3.00 euro in base alle fasce di Isee familiare. In aumento significativo viene erogato con il bonus bebè. Ecco un riepilogo sintetico di tutte le novità dal 1° gennaio 2020.

Per approfondire la notizia, leggi qui: Bonus Bebè fino a 3.840 euro a neonato e bonus asilo fino a 3.000 euro, novità 2020

Fattura elettronica a cavallo dell’anno

Fattura elettronica a cavallo d’anno, come procedere? I contribuenti dovranno fare i conti con l’art. 1 del Dpr 100/1998 che prevede la nuova formulazione delle fatture a cavallo dell’anno, vietando di detrarre l’Iva degli acquisti effettuati nell’ultimo trimestre o mese dell’anno, se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, ricordiamo che la fattura è recapitata dallo Sdi.

Leggi qui la notizia completa: Fattura elettronica a cavallo dell’anno, regolarizzazione e limiti

Conto corrente del coniuge defunto: l’eredità come funziona?

Quando si parla di conto corrente c’è sempre un’immensa confusione. La storia si complica in presenza di una possibile suddivisione della giacenza di un conto corrente intestato a un coniuge defunto. Le domande più frequenti riguardano la presenza di eredi come, appunto, fratelli o genitori, e la quota a loro spettante sui soldi presenti in banca. O ancora, in che modo il coniuge superstite può eludere gli eredi fratelli, genitori e figli, intascandosi tutto il denaro?

Leggi qui la risposta: Conto corrente del coniuge: dopo la morte chi eredità i soldi sul conto?

Isee come nascondere i soldi?

L’Indicatore della situazione Economica Equivalente Isee, serve alle famiglie per poter accedere a determinate prestazioni sociali. Ora, sappiamo che per poter accedere alle prestazioni agevolate, ossia ai bonus familiari o servizi, come la riduzione di luce, gas, acqua, è necessario che la situazione economica familiare rientri in determinati parametri. Analizziamo cosa fare per avere un indicatore più basso: ISEE come nascondere i soldi riducendo la giacenza media del conto corrente

Spese sanitarie nel 2020: come ottenere la detrazione

Con la tracciabilità del denaro anche le spese sanitarie sono vincolate al metodo di pagamento per la richiesta della detrazione. La confusione tra carta e contante ha investito in pieno il pagamento delle visite mediche e dei farmaci. L’attuale normativa non ha reso semplice la vita dei contribuenti alle prese con le detrazioni fiscali del 2020, con l’ingresso dell’obbligo della tracciabilità dei movimenti di denaro.

Leggi qui la notizia completa: Spese sanitarie: quali visite e farmaci portare in detrazione nel 2020?

Bollette acqua: la prescrizione in due anni

Dal 1° gennaio 2020 la prescrizione della bolletta acqua è abbreviata da 5 a 2 anni, lo chiarisce una delibera dell’Arera numero 547/2019/R/idr, che indica i termini e la decorrenza. La legge del 27 dicembre 2017 numero 205 è intervenuta in merito alla prescrizione del corrispettivo dovuto per utenti: domestici, professionisti e microimprese.

Leggi qui come fare per non pagare: Bollette acqua si prescrivono entro 2 anni e non 5, le novità del 2020

Acquisto auto con legge 104: è valida la retroattività

L’Agenzia delle Entrate chiarisce in materia di acquisto auto quali sono le agevolazioni disabili con legge 104 e la validità della certificazione da esibire al momento dell’acquisto, valida anche se retroattiva. Analizziamo le ultime novità in merito in base alle nuove disposizioni intervenute nell’interpella n. 533 del 20 dicembre 2019 dell’Agenzia delle entrate.

Leggi qui i chiarimenti dell’Agenzia: Novità acquisto auto con legge 104, prevista la retroattività: chiarimenti dell’AdE

Assegno di divorzio: se la moglie rifiuta il lavoro, spetta?

A regolare il riconoscimento dell’assegno divorzile è l’articolo 5 della legge sul divorzio. La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 30638 dello scorso 25 novembre ha confermato il riconoscimento dell’assegno di divorzio alla moglie anche se ha esperienza lavorativa, rifiuta offerte di lavoro e ha disponibilità immobiliari.

Leggi qui la notizia completa: Assegno di divorzio: spetta all’ex moglie che rifiuta lavoro e che ha disponibilità immobiliari

Speciale lavoro e concorsi

Appuntamento quotidiano con le offerte di lavoro e i concorsi in scadenza:

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube