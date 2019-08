Novità nel volantino Unieuro, ecco le offerte da non farsi scappare

Non solo Esselunga e MediaWorld, ma anche l’azienda Unieuro si fa sentire dal grande pubblico con un volantino con delle super offerta. Nel dettaglio, stiamo parlando di tanti nuovi sconti e di prezzi che davvero non sono da perdere e che ci invitano a fare un salto presso nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche a dare un’occhiata direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica.

C’è da dire una cosa, però: tutti gli acquisti che verranno fatti in modalità online comporteranno comunque una spesa di non poco conto. Tale spesa è quella della spedizione presso il proprio domicilio.

Certo, per poter risparmiare una spesa del genere si può o semplicemente andare direttamente nel punto vendita oppure si può richiedere la consegna nel punto vendita, dove sarà possibile scegliere il pagamento in loco.

Detto questo, vi diamo un anticipo di cosa troverete nel nuovo volantino di Unieuro e vi invitiamo a sfogliarlo, poi, direttamente.

Volantino Unieuro: i suoi sconti e le sue offerte

Nel suo nuovo volnaino, Unieruo cerca di fare un passo incontro ai suoi consumatori cercando di accontentare tutti per quanto riguarda i diversi prezzi dei vari prodotti.

Star di questo volantino, ma non solo, è l’Huawei P30, un prodotto molto richiesto che farà contenti anche i più scettici e difficili da accontentare.

Certo, non è allo stesso livello P30 Pro, ma Unieuro ha sfornato una richiesta che vi può far pensare: il costo è di soli 599 euro.

Andando sempre di più verso giù, è da citare prima l’Oppo Reno Z, che troverete a soli 249 euro, e poi lo Huawei P Smart 2019 a soli 169 euro.

Detto questo, abbiamo fatto una panoramica sui cellulari, oggetti molto richiesti da tutti, senza distinzione di ceto sociale, e vi invitiamo a dare un’occhiata al volantino dell’azienda.

