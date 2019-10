Novità Netflix: introdotta di nuovo la prova gratuita per un mese

Delle buone notizie giungono dal mondo streaming, diventato ormai una cosa quotidiana nella nostra vita: Netflix ha introdotto per una seconda volta il periodo di prova gratis per un mese. Una notizia davvero bella dato che non poco tempo fa Netflix aveva deciso di abolire la prova gratuita per un mese a causa di account pirata. Ma vediamo come mai ha poi deciso di cambiare opinione.

Netflix ci prova per la seconda volta con il periodo di prova gratuito

Facendo un passo indietro, sappiamo che nel mese di aprile era stato rimosso il periodo di prova di 30 giorni.

Questo era avvenuto perché si è cercato di fare un test per capire come i consumatori italiani valutassero il proprio servizio.

Arriviamo poi al mese di giugno in cui tale periodo è stato reintrodotto il quale però cambiava in base all’utente: infatti c’erano quelli che potevano provarlo gratuitamente per una settimana e quelli che lo avevano anche per un mese.

E’ passato un bel po’ di tempo da quel periodo e ad oggi sembrerebbe essere tornato per tutti e questa volta potrebbe anche rimanere.

Tutti gli utenti italiani che navigano in anonimo, all’improvviso vedranno la homepage della piattaforma abbastanza ridisegnata, con una barra verde con la scritta “tutto Netflix gratis per 30 giorni“.

Infatti, la barra in questione indica quanti giorni mancano all’addebito della prima fattura e, di conseguenza quelli che mancano alla scadenza della prova gratuita.

Infine, tutti gli utenti che per esempio, attiveranno l’abbonamento, per esempio, nel giorno dell’11 ottobre, di conseguenza riceveranno la prima fattura nel giorno 11 novembre con un promemoria di tre giorni prima.

Questo è il tempo concesso all’utente per disdire l’abbonamento in caso avesse cambiato idea.

Detto questo, l’unica cosa che vi resta da fare è quella di recarvi sul sito ufficiale della piattaforma e richiedere il vostro mese gratuito, se non l’avete mai fatto prima.

