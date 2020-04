Novità Netflix: le uscite del mese di maggio

Per tutti gli amanti di film e serie Tv, la quarantena è una motivazione per fare incetta di visioni e per gli abbonati alle piattaforme streaming non manca materiale. Andiamo a scoprire le novità Netflix previste per il mese di maggio.

Novità Netflix: cosa ci attende nel mese di maggio

Andiamo, dunque a tuffarci nel mondo delle novità Netflix che ci attende in vista della Fase 2, quella in cui possiamo uscire solo per fare una corsetta o per un rapido giro attorno al palazzo, in cui apriranno alcune attività ed altre invece continueranno a subire il contrappasso del declino. A consolarci nelle case, sui nostri divani, per coloro che ancora potranno permettersi abbonamenti a piattaforme streaming, ci pensano le nuove serie Tv e i film in uscita su Netflix. Scopriamoli assieme in un rapido elenco.

Serie TV originali Netflix, in uscita a maggio

Tre saranno le serie tv originali tra le novità Netflix, previste per il mese di maggio. Trattasi di una miniserie (Hollywood) e due new entry alla prima stagione, ovvero “Felice o quasi” e “Into the night”. Di più saranno i film originali Netflix, previsti in uscita. Tra di essi vi saranno gli interessanti “Mrs Serial Killer” e “All day and a night”. Ecco, in basso, invece un breve elenco di film di vario genere che saranno inseriti nel catalogo nel mese di maggio.

1° maggio : 10 regole per fare innamorare Aftermath Caccia a Ottobre Rosso Easy Rider – Libertà e Paura Flags of our Fathers Il Divo Il Fuggitivo La vendetta Lemony Snicket – Una Serie di Sfortunati Eventi Magic Mike Sin City Una donna per cui uccidere Sleepless The Hungover Games Time After Time Tutto può cambiare

: 18 maggio : A Ghost Story Brawl In Cell Block 99

: 22 maggio : 8 Mile Big Fat Liar La donna che visse due volte Scott Pilgrim vs. the World

: 31 maggio : The Neon Demon

:

Abbastanza materiale, insomma, tra le novità Netflix per stare ancora tra le mura domestiche, tra una corsetta al parco, una passeggiata fuori al palazzo ed una visita al congiunto. Sempre ammesso che abbiate capito chi siano i congiunti.

