Rassegna di oggi 30 dicembre 2019 su: Accertamento esecutivo tributi locali; Speciale regime forfettario obblighi e criticità; Speciale lavoro e concorsi; Bonus 80 euro cosa succederà nel 2020; Canone Rai 2020 ed esenzioni; Riforma pensioni 2020 con tagli e scenari possibili; tutte le novità della giornata.

Speciale Regime Forfettario

A partire dal 1 gennaio 2020 sarà possibile aderire al regime forfetario per i possessori di partita Iva, o per chi desidera aprirne una, rispettando, però, dei paletti aggiuntivi. La legge di Bilancio 2020, infatti, ha introdotto nuovi paletti per chi intende fruire del regime agevolato. Premettiamo che, come in passato, questo tipo di partita Iva è possibile soltanto per chi non ha redditi troppo elevati.

Leggi qui la notizia completa: Partite Iva e passaggio al regime forfetario: ecco per chi

Pos, fattura elettronica per il regime forfettario: i chiarimenti

Tanti i dubbi innescati con la nuova legge di Bilancio 2020 sul regime forfettario e gli obblighi fiscali di Pos e fattura elettronica. Un lettore ci ha posto due domande specifiche sull’obbligo di aderire alla fatturazione elettronica e l’utilizzo del Pos per i pagamenti.

Analizziamo cosa prevede la normativa rispondendo anche al nostro lettore: Regime forfettario: Pos e fattura elettronica sono obbligatori?

Obbligo dei registratori di cassa

Obbligo dei registratori di cassa telematici dal 1° gennaio 2020. Si amplia la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione elettronica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi e al mantenimento della memorizzazione elettronica con rilascio al posto di ricevute fiscali o scontrino, il documento commerciale.

Leggi qui la notizia: Registratori di cassa telematici dal 2020: aumenta la platea dei soggetti obbligati

Accertamento esecutivo per Imu e Tasu dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 partirà l’accertamento esecutivo per Imu, Tasi, e tutti i tributi locali comprese anche per le rette di asilo comunali e oneri di urbanizzazione.

Analizziamo cosa prevede la normativa in breve: Al via l’accertamento esecutivo su Imu, Tasi e non solo dal 1° gennaio 2020, le novità

Canone Rai esenzioni 2020

Con il 2020 ci sono delle novità anche sull’esenzione dal pagamento del canone Rai. E’ bene sottolineare che con la Legge di Bilancio 2020 si è confermato l’importo annuale del canone pari a 90 euro anche se la platea dei beneficiari dell’esenzione di è allargata.

Leggi qui la notizia completa: Esenzione canone Rai 2020: ecco chi non deve pagare

Bonus 80 euro in busta paga, cosa succederà nel 2020?

Nelle ultime settimane uno dei temi più caldi, sia per i legislatori che per i lavoratori che aspettano novità al riguardo, è stato senza dubbio quello legato al bonus 80 euro in busta paga. Maria Cecilia Guerra, sottosegretario all’Economia, in un’intervista spiega che l’intenzione è quella di trasformare il bonus 80 euro cercando di ampliare la platea dei beneficiari e andando ad aiutare soprattutto i redditi medi, quelli maggiormente penalizzati dall’ipotetica flat tax voluta dalla Lega.

Per approfondimenti: Bonus 80 euro in busta paga allargato: favoriti gli stipendi medi

Speciale lavoro e concorsi

Come ogni giorno vi proponiamo i concorsi e le offerte di lavoro in scadenza, ecco le ultime novità:

Riforma pensioni e scenari possibili

Pensione Quota 100. Anche se la quota 100 è in vigore, ormai, da poco meno di un anno, la misura ha permesso a molti lavoratori di anticipare la data del pensionamento. E’, però, come tutti ben sappiamo, soltanto una misura sperimentale che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021. La quota 100, infatti, è stata pensata come una misura di passaggio che traghettasse i lavoratori in attesa di una definitiva riforma che facesse superare la legge Fornero.

La notizia completa qui: La pensione dopo quota 100: scenari possibili dal 2022

Quota 100 e divieto di cumulo

Come ormai tutti sappiamo la quota 100 pone un importante divieto per chi accede alla pensione utilizzando la misura: non è possibile cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro, pena la sospensione dell’assegno pensionistico. Ovviamente ci sono delle eccezioni a questo divieto, che illustreremo più avanti.

Leggi qui la notizia: Pensionati quota 100: obbligo di presentazione dichiarazione redditi con modulo AP139

Riforma pensioni cosa succede nel 2020

Nel 2020 la nuova Legge di Bilancio porterà delle novità anche in ambito pensionistico. Le principali riguardano Ape Sociale e Opzione donna che, avendo riscosso successo, sono state prorogate di un anno, e una possibile introduzione della pensione di garanzia, fortemente voluta dal governo Conte bis ma non ancora certa.

Leggi qui tutte le novità: Riforma pensioni: cosa cambia nel 2020

Pensione e possibile diminuzione degli assegni di reversibilità e invalidità

La circolare dell’Inps che parla di una possibile recisione delle pensioni di invalidità e di reversibilità, sta preoccupando tutti generando confusione sui tagli immessi dal governo sulle pensioni di invalidi e vedove.

Leggi qui le ultime novità: Pensioni: da gennaio possibile sforbiciata sugli assegni di reversibilità e invalidità

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube