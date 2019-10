Rassegna di oggi 2 ottobre 2019: Speciale su pensioni (Pensionamento anticipato; Quota 41; Rendita Integrativa Temporanea Anticipata; Pensione Caregiver); Bonus 513 euro come ponte al pensionamento per i lavoratori commercianti che chiudono l’attività; Riscatto contributi servizio di leva; Riscatto contributi laurea con agevolazioni; tutte le novità della giornata.

Speciale pensioni

Pensionamento anticipato

Il pensionamento anticipato per chi ha avuto una carriera discontinua è più complesso, perché per poter ottenere il requisito contributivo richiesto dalle varie forme pensionistiche, bisogna far confluire i contributi in un’unica cassa previdenziale, l’ultima a cui si è aderito. Leggi qui la notizia completa: Pensionamento anticipato con contributi in più casse previdenziali

Pensione Quota 41

Pensione anticipata con 41 e 10 mesi di contributi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini, con una finestra di tre mesi dal 2019. Le lavoratrici madri hanno qualche agevolazione? Analizziamo cosa è possibile fare secondo questa misura pensionistica, in quest’articolo: Pensionamento anticipato con e senza maternità, cosa cambia

I lavoratori precoci possono accedere, se in possesso di determinati requisiti, al pensionamento con 41 anni di contributi richiedendo il riconoscimento dei benefici a loro dedicati. Tra i profili che possono rientrare in questo tipo di pensionamento c’è quello dedicato ai lavori usuranti. Vediamo quali paletti è necessario rispettare. È possibile leggere qui la notizia completa: Pensione quota 41 e riconoscimento lavoro usurante: 7 anni contati come?

RITA

Cerchiamo di capire le possibilità di accedere ad una forma di pensione anticipata che permetta la quiescenza in giovane età sia prendendo in considerazione gli anni di contributi maturati che la possibilità di accedere tramite fondo pensione complementare tramite Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Scopriamo le possibilità del nostro lettore, in quest’articolo: Pensione anticipata con contributi o con fondo pensione: scopriamo le possibilità

Pensione anticipata Caregiver

Pensione anticipata, troppe misure pensionistiche e nessuna giusta. Quando si avvicina l’età in cui si è stanchi di andare a lavoro, si incominciano a fare due conti, ma la confusione e tanta e non si sa da dove incominciare. In quest’articolo analizzeremo in breve varie forme pensionistiche: Pensione anticipata con 58 anni e 37 di contributi, anche Caregiver, quali alternative

Bonus di 513 euro

Ieri vi abbiamo parlato dei nuovi sviluppi sul bonus commercianti, esattamente si tratta dell’indennizzo commercianti, che viene riconosciuto a coloro che hanno chiuso l’attività, chiamato anche “rottamazione licenze”.

Ebbene questo bonus o indennizzo, è dal 1° gennaio 2019 divenuto definitivo senza più proroga anno per anno; la criticità è sorta sui due anni (2017/2018) in cui ila misura non è stata prorogata, e l’attesa di tanta che con la pubblicazione del decreto sperava di poter accedere in quest’indennizzo per quegli anni, è andata in fumo con la pubblicazione della circolare Inps con le disposizioni attuative che escludevano in modo definitivo in quanto non retroattiva. Leggi qui la notizia completa: Bonus di 513 euro come ponte al pensionamento, aggiornamenti importanti

Riscatto contributi

Abbiamo parlato della possibilità di presentare domanda per riscattare l’anno di leva e valorizzare, di conseguenza, il periodo di militare ai fini pensionistici. Nel riscatto gratuito, infatti, il periodo di leva obbligatoria viene coperto da contribuzione figurativa valida ai fini del diritto e della misura per la pensione (tali contributi, quindi, sono utili sia per raggiungere il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla misura che per il calcolo dell’assegno pensionistico). Per approfondimenti digita qui: Riscatto contributi anno militare: dove si presenta?

Riscatto laurea

Il riscatto della laurea e degli anni di studio universitario, permette di valorizzare il periodo dedicato agli studi ai fini pensionistici. Ovviamente il costo, se si esclude la possibilità del riscatto agevolato, varia in base all’età, alla posizione lavorativa, ai contributi, al sesso e alla retribuzione.

Vediamo di capire quando conviene richiederlo e perchè. Leggi qui le novità: Riscatto laurea quando: appena si inizia il lavoro o prima di accedere alla pensione?

