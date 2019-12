Rassegna di oggi 2 dicembre 2019, su: Tutto pensioni; Novità lavoro e concorsi; Proteste sull’anticipo TFS; Bonus lezioni private; Come risparmiare; Conto corrente e addio al canone gratis; Permessi legge 104 e fruizione nei giorni festivi; Indennità di trasferta; tutte le novità della giornata.

Speciale pensioni

Le ultime novità sulla riforma pensioni e le nuove proposte che vedono il ritorno della Quota 41 per tutti senza vincoli e paletti; novità anche per la pensione di invalidità e l’aspettativa di vita. Abbiamo risposto a molte domande pervenute dai lettori che si apprestano al pensionamento e non sanno quale strada percorrere. E’ possibile leggere tutte le novità qui:

Speciale lavoro e concorsi

Tantissime novità sui concorsi scadenza e aggiornamenti sul concorso per operatori giudiziari:

Bonus Lezioni private

Il 25 novembre è stato presentato un emendamento alla legge di bilancio 2020 dalla deputata Carla Ruocco, Movimento 5 stelle, per proporre un bonus lezioni private. La proposta prevede una detrazione fiscale del 19% sugli importi pagati dalle famiglie per le ripetizioni impartite agli studenti minorenni fino a 18 anni. Il bonus si potrà percepire solo seguendo determinate condizioni.

Come risparmiare

Una delle priorità delle famiglie di oggi è quella di risparmiare anche una piccola somma, per affrontare con più serenità un periodo di crisi. Non è necessario mettere da parte somme cospicue al mese, ma basta anche piccoli importi, che si accumulano col andar del tempo. Per capire quanto sia possibile mettere da parte ogni mese, bisogna fare un’attenta analisi delle spese mensili, ma anche quotidiane. Individuare le spese superflue, anche quelle piccole, fatte tutti i giorni possono influire negativamente sul budget familiare.

Anticipo TFS

Continuano le proteste dei lettori e alcuni hanno fatto delle riflessioni interessanti, vi proponiamo le loro lettere:

Conto corrente e canone gratis: non sarà più possibile

La Banca Fineco ha stabilito che il conto corrente non avrà più un canone gratis. Il canone sarà applicato sia ai vecchi clienti e sia ai nuovi, già dall’inizio del prossimo anno. La banca comunicherà la novità con un’apposita comunicazione in cui si informerà la clientela del cambiamento delle condizioni dei costi sul conto corrente e della nuova politica economica.

Indennità di trasferta

L’indennità di trasferta tocca al lavoratore anche quando l’azienda cambia sede e si avvicina all’abitazione del dipendente. Questo è stato deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, tramite l’ordinanza n. 30664 del 25 novembre 2019, che ha confermato la tesi della corte di merito. Nello specifico la Cassazione con una recente ordinanza del 25 novembre 2019 n. 30664, ha considerato l’intero quadro normativo facendo riferimento all’art. 21.co. 4; il quale prevede che il lavoratore ha sempre diritto al compenso di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, se la sede aziendale è situata a più di 20 Km dalla sua residenza.

Permessi Legge 104 anche nei festivi

