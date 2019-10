Novità pensioni ed invalidità, monete rare, concorsi, vendite su ebay, reddito di cittadinanza

La rassegna di affari e disabilità di oggi, 27 ottobre 2019, verterà sui seguenti argomenti: una panoramica sulle novità in materia pensioni con tutte le normative previdenziali, vendite su ebay, reddito di cittadinanza, monete rare. Vediamo tutte le novità del fine settimana.

Speciale pensioni

Pensione a 56 anni

Per i lavoratori disabili vi è la possibilità di poter accedere in maniera anticipata alla pensione ma soltanto se in possesso di determinati requisiti anagrafici, contributivi e medici. Vediamo cosa richiede la pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori invalidi e chi può accedervi.

Per leggere tutto: Pensione di vecchiaia a 56 anni: ecco per chi è possibile

Pensione senza penalizzazioni

Quali sono le misure che permettono di andare in pensione senza penalizzazioni? Qual è la misura previdenziale più conveniente? Di caso in caso, infatti, è meglio accedere alla quiescenza con una misura piuttosto che con un’altra, vuoi perchè permetta di accedere prima, vuoi perchè a fronte di qualche mese in più lavorato permette di accedere con un assegno più alto. Cerchiamo di capire quali sono le misure che hanno un costo per il richiedente e quali, invece, sono prive di penalizzazioni.

Per saperne di più: In pensione senza penalizzazioni: con che età e con quanti contributi?

Pensione quota 97,6

I lavoratori usuranti hanno diversi benefici per il pensionamento e non riguardano soltanto la possibilità di accedere alla quota 41 e alla pensione con Ape sociale. Esiste, infatti, un pensionamento a quote che non molti conoscono ed è riservato soltanto a coloro che svolgono mansioni usuranti.

Per saperne di più: Pensione quota 97,6 per lavoro usurante: vediamo a chi spetta

Pensione prima dei 67 anni

Anche se non tutti lo sanno l’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con qualsiasi forma di pensionamento anticipato. L’assegno ordinario di invalidità dopo 3 anni dal suo riconoscimento scade e va presentata nuova domanda per il rinnovo, dopo 3 rinnovi, però diventa permanente e soltanto al compimento dei 67 anni si trasforma in automatico in pensione di vecchiaia.

Per approfondire leggi: Pensione prima dei 67 anni senza accesso all’anticipata: quando è possibile?

Pensione quota 41

Se è vero che per accedere alla quota 41 è necessario e d’obbligo essere un lavoro precoce, non è vero, purtroppo, che a tutti i lavoratori precoci spetta la pensione con la quota 41 poichè sono richiesti altri requisiti di accesso che permettono il pensionamento soltanto a coloro che rientrano nelle categorie tutelate.

Per saperne di più: Non a tutti i precoci spetta la pensione con quota 41: vediamo perchè

Speciale invalidità

Trasferimento legge 104

Trasferimento del posto di lavoro per accudire il familiare con handicap grave in base alla legge 104, un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, io ho la 104 di mio padre perché lo assisto. Vorrei sapere, siccome lavoro nella scuola, quando farò domanda di trasferimento giù in Calabria, la 104 mi dà qualche vantaggio? Leggiamo la risposta nell’articolo: Trasferimento del posto di lavoro con legge 104, quali vantaggi

Malattie invalidanti

Il diabete è una patologia invalidante, in base al grado di gravità ha diritto alle agevolazioni disabili, un lettore ci pone la seguente domanda: Mio figlio ha 25 anni soffre di diabete mulino 1 da 3 anni che si fa 2 tipi di insulina mattina e sera, ha fatto la domanda di invalidità l’hanno respinta. Vediamo la risposta nell’articolo: Diabete: rientra nelle malattie invalidanti e nei vari benefici invalidi

Concorsi e leggi 104

Quali sono le agevolazioni per le persone con disabilità nella ricerca del lavoro e nel particolare nei concorsi pubblici? Vediamo, rispondendo alla domanda di un lettore se una persona con legge 104 partecipa ad un concorso pubblico, se il suo punteggio in graduatoria è aumentato dalla sua disabilità.

Per saperne di più: Concorsi pubblici e legge 104: quali agevolazioni?

Orario lavoro per invalido

Per i lavoratori invalidi è prevista la possibilità di lavorare solo su un turno fisso di lavoro e di avere l’esonero dall’obbligo del lavoro festivo? Cerchiamo di capire cosa prevede la normativa del lavoro per i lavoratori con invalidità e chi ha diritto a fruire dei benefici previsti sul posto di lavoro.

Per approfondire leggi: Lavoratore invalido ha diritto ad orario fisso ed esonero domenicale?

Monete rare e antiche

Continua il nostro filone di notizie sulle monete in lire rare e nello specifico in questo articolo risponderemo al quesito di una nostra lettrice che ci chiede informazioni sulle monete da 50 lire cercando di capire quali anni valgono di più. Scopriamo il valore delle monete da 50 lire rare.

Per approfondire: Monete 50 lire rare: quale annata vale più euro?

Reddito di cittadinanza

Le domande che ci pervengono sul Reddito di cittadinanza sono davvero moltissimo ma questo caso, nello specifico è davvero particolare e vista la situazione della lettrice che ci ha scritto, mi sono adoperata per cercare di capire quale strada poteva seguire per risolvere il suo grandissimo problema.

Per saperne di più: Reddito di cittadinanza: che succede se il beneficiario abbandona il nucleo familiare?

Vendite su eBay

Ormai anche la vendita online è nel mirino alla lotta all’evasione che il nuovo governo sta cercando di mettere in atto. Vendere un oggetto su eBay è può indurre ad un possibile accertamento fiscale, nel caso in cui non si versano le imposte. La compravendita sui siti online, solitamente avviene sempre con moneta elettronica, quindi sussistono le prove dell’avvenuta transazione. Inoltre il sito eBay comunica al fisco le movimentazioni dei singoli utenti in una banca dati che è consultabile anche dal fisco, come quelle dei conti correnti.

Per leggere tutto: Vendite su eBay: ecco quando è previsto il controllo fiscale, ma è lecito?

