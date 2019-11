Rassegna del 2 e 3 novembre 2019, su pensioni: Anticipata di 5 o 10 anni dall’età pensionabile con i fondi pensione (limiti, costi e convenienza); Domanda di pensione di vecchiaia (tempi e modalità); Opzione donna prorogata nel 2020 con nuovi requisiti; Ape sociale anche nel 2020, ecco tutte le novità; Tutte le novità trattate in questi due giorni.

Ape sociale prorogata al 2020 nella bozza di bilancio 2020

Pensione anticipata Ape Sociale prorogata nel 2020 inserita nella legge di Bilancio 2020 all’art. 54. Sarà possibile presentare domanda fino al 31 dicembre 2020. Nella legge di Bilancio 2020 evidenziati anche gli stanziamenti anno per anno. Leggi qui la notizia completa: Pensione Ape Sociale prorogata nel 2020, tutte le novità nella legge di Bilancio 2020

Opzione donna per le lavoratrici nate nel 1960/1961

La pensione opzione proroga anche nel 2020 con un cambio di requisiti, infatti potranno accedere alla misura pensionistica le lavoratrici che matureranno entrambi i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2019. La bozza legge di Bilancio appena approvata alla Camera prevede all’art. 55 la modifica dei requisiti con la possibilità di fare domanda per tutto il 2020. Nello specifico l’art. 55 sostituisce le parole “il 31 dicembre 2018” dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019” e le parole “entro il 28 febbraio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 29 febbraio 2020”. Leggi qui la notizia completa: Pensione Opzione donna con 58 anni di età e 35 di contributi maturati entro il 31 dicembre 2019

Pensione nel 2020

Per i pensionati 2020 ci sarà un aumento dell’assegno mensile di pensione, ma questo aumento non toccherà a tutti i pensionati. Gli aumenti consistono nell’adeguamento che il Ministero del Lavoro applica sull’importo delle pensioni ogni anno. Leggi qui la notizia completa: Pensioni 2020: previsto l’aumento dell’assegno mensile, ma per quali pensionati?

Pensione con 28 anni di contributi

L’ambito previdenziale, con tutte le sue sfaccettature, risulta essere sempre abbastanza ostico per i nostri lettori che ci chiedono un aiuto per comprendere con quale misura potranno accedere alla pensione in base ad età e contributi. Leggi qui la notizia completa: Quale pensione con 28 anni di contributi?

Proroghe pensionistiche nel 2020: vediamo come si potrà accedere

Tra le varia domande che ci stanno pervenendo alcune riguardano le proroghe ad opzione donna e ad ape sociale che dovrebbero essere presenti nella prossima legge di Bilancio. Vediam, quindi, cosa prevedono tali proroghe e come fanno accedere alla pensione anche nel 2020: Quando accedere alla pensione con le proroghe della legge di Bilancio 2020?

Domanda di pensionamento e attesa per la liquidazione

L’attesa che intercorre tra la domanda di pensione e la sua accettazione è sempre carica di ansia soprattutto da quando i tempi di risposta dell’Inps si sono drasticamente allungati. Purtroppo, mentre fino a poco meno di un anno fa l’istituto impiegava poco più di un mese a liquidare un trattamento pensionistico per un lavoratore privato, ora, a volte, occorrono anche 6 mesi di attesa. Leggi qui la notizia completa in quest’articolo: Domanda di pensione: quanto tempo bisogna attendere per la liquidazione?

Anticipare il pensionamento 5 anni prima: limiti e costi

È possibile anticipare il pensionamento di cinque anni dall’età pensionabile tramite la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, che permette l’accesso attraverso i fondi pensione. Analizziamo come aderire alla RITA e qual è la convenienza e i costi. Trovi tutte le informazioni qui: Anticipare il pensionamento di 5 anni dall’età pensionabile con il fondo pensione

Molti i lavoratori che si avvicinano all’età pensionabile o decidono di uscire dal lavoro con la pensione anticipata, ma sono tanti i dubbi sul possesso dei requisiti richiesti e quando presentare la domanda di pensionamento. Abbiamo raggruppato vari quesiti, maggiormente su due misure pensionistiche diverse ma entrambe prevedono un anticipo di 4/5 anni dall’età pensionabile che attualmente è di 67 anni. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i limiti di queste misure. Leggi qui la notizia completa: Pensione anticipata di 5 anni, vecchiaia e Ape sociale nel 2020: alternative e limiti

Pensione a 58 anni

In Italia non è possibile accedere al pensionamento se non si rispettano i requisiti richiesti dalle diverse misure previdenziali che sono molto stringenti. Cerchiamo di capire, quindi, quali misure permettono di accedere alla pensione con soltanto 58 anni di età. Leggi qui la notizia completa: Pensione con 58 anni di età: quali misure lo permettono?

