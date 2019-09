Rassegna oggi 03 settembre 2019 su: Eredità come gestirla e gli aventi diritto; Speciale pensioni (pensionamento con 20/35 anni di contributi, pensionamento d’ufficio e liquidazione TFS; pensione anticipata a 60 anni; pensione con lavoro usurante); Speciale Legge 104 (trasferimento sede di lavoro, modulo di richiesta trasferimento, esenzione bollo auto con art. 3 comma 3); TFR/TFS dipendenti pubblici le ultime novità; Inps, servizio online per saltare la fila; Rincari in bolletta, ecco cosa aspettarci; Riforma fiscale: lo studio un diritto gratuito; tutte le novità della giornata.

Eredità come può essere gestita?

Abbiamo trattato un argomento spinoso e riguarda l’Eredità e come si può gestire. Abbiamo analizzato in breve cosa prevede la normativa vigente e quali sono gli eredi aventi diritto, rispondendo ad una domanda posta da un nostro lettore. Per leggere la notizia, digitare qui: Eredità: può essere gestita come si desidera?

Speciale Pensioni

Andare in pensione con un requisito contributivo che va da 20 anni a 35 anni è possibile. Ci sono tre alternative: Ape Sociale, Ape Volontario e Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). Leggi qui la notizia completa: Pensione anticipata da 20 anni fino a 35 anni di contributi, le possibilità

Pensionamento d’ufficio per i dipendenti pubblici e liquidazione del TFS, modalità e tempi: Pensionamento d’ufficio e liquidazione TFS: dopo quanto tempo?

Accesso e penalizzazioni con il pensionamento a 60 anni nel settore pubblico e privato, qui un’analisi completa: Prepensionamento a 60 anni: quando l’accesso e quali penalizzazioni

Andare in pensione con mansioni lavorative usuranti: Pensioni lavori usuranti: quanti anni di lavoro usurante occorrono per il riconoscimento

Speciale Legge 104

Come chiedere al datore di lavoro, il trasferimento del posto di lavoro con legge 104 per avvicinarsi alla residenza: Come chiedere il trasferimento del posto di lavoro con Legge 104

Legge 104: modulo da scaricare per domanda trasferimento posto di lavoro

Esenzione bollo auto con legge 104 art. 3 comma 1 e la dicitura che il verbale deve riportare: Esenzione bollo auto con verbale legge 104 art. 3 comma 1

TFS per i dipendenti pubblici: ultime novità

Il nuovo governo potrebbe portare dei cambiamenti per i tempi di erogazione del TFS per i dipendenti pubblici poiché proprio nelle ultime ore è stata depositata una diffida dal Governo e al Parlamento per ridurre i tempi di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici che cessano il rapporto di lavoro per accedere alla pensione.

Leggi qui la notizia completa: Liquidazione TFS dipendenti pubblici: verso tempi più brevi dopo la diffida?

Inps: servizio prenotazione online per saltare la fila

L’Inps ha pubblicato sul suo portale, la possibilità di prenotare l’accesso agli sportelli, evitando la fila. Quest’opportunità è stata aperta ad altre sedi Inps. Da settembre, infatti, “Sportelli di sede”, il servizio “elimina code” che consente di prenotare il proprio turno da smartphone, tablet o pc, sarà attivo anche nell’Agenzia territoriale di Faenza e nella sede di Bologna. Leggi qui la notizia completa: Inps: servizio attivo per saltare la fila, ecco come fare

Rincari in bolletta: ecco di cosa si tratta

Aumentano i costi in bolletta, quelli bancari, gli abbonamenti Pay TV e telefonici, l’assicurazione Rc auto e moto. Questi sono alcuni dei settori più colpiti dai rincari di settembre a cui dovranno far fronte le tasche dei consumatori italiani. Le uniche che sembrerebbero non aumentare sono le bollette del gas e quelle della connessione internet a casa. La notizia completa qui: Rincari pedaggi autostradali, dal 1° luglio per l’esodo estivo

Riforma fiscale: rendere gratuita l’istruzione

La riforma fiscale del nuovo Governo M5s-Pd punta a garantire stipendi più alti e un maggiore grado di istruzione. Tutto ciò sarà possibile con il taglio delle tasse in busta paga, che permetterà di rendere gratuita l’istruzione, anche fino all’università grazie ad esoneri e detrazioni per le fasce economicamente più basse. Leggi qui la notizia completa: Riforma fiscale: taglio tasse in busta paga e istruzione gratuita, per chi?

