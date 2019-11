Rassegna di oggi 4 novembre 2019, su: Anticipo Tfs; Pensione (contributiva, Opzione donna, Anticipata); Legge di Bilancio 2020; Offerte di lavoro; Fattura elettronica e validità; Finanziamenti a Fondo Perduto; Mutuo agevolato prima casa; Congedo straordinario con legge 104; Esenzione ticket sanitario E01; tutte le novità della giornata.

Anticipo TFS: la voce dei lavoratori

L’anticipo TFS sembra una telenovella, pronti per la partenza e tutto si ferma. Il 3 ottobre 2019 si è chiuso il censimento degli enti amministrativi che hanno l’obbligo di liquidazione del TFS, eppure ad oggi niente. Molti i lettori che reclamano i loro diritti, ci chiedono cosa fare. Si era detto che per fine ottobre l’anticipo sarebbe andato in porto, ma così non è stato. Abbiamo deciso di pubblicare le proteste dei cittadini sperando che serva a smuovere qualcosa. Leggi qui la notizia: Anticipo TFS: l’Inps non pubblica la circolare, le proteste dei cittadini

Attesa di 24 mesi: TFS dipendente statale: i 24 mesi di attesa non bastano

Pensione contributiva

Abbiamo parlato, in precedenti articoli, della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con 64 anni di età e soltanto 20 anni di contributi maturati. Esiste questa possibilità ma richiede precise e specifiche condizioni da rispettare, la prima delle quali che i contributi maturati ricadano interamente nel sistema contributivo. Leggi qui la notizia: Pensione anticipata contributiva a 64 anni con 20 anni di contributi: quando?

Opzione donna

La prima bozza della legge di Bilancio 2020 ha reso note le intenzioni del governo sulla proroga dell’opzione donna che permetterà anche alle lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti di accesso al regime sperimentale entro la fine del 2019 di poter beneficiare del pensionamento anticipato con la misura a fronte di un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico. Leggi qui la notizia completa:

Pensione opzione donna 2020: quando si apre finestra di 12 mesi

Pensione opzione donna 2020: proroga e penalizzazioni per quali lavoratrici?

Legge di bilancio 2020

Pagamento in contanti in farmacia

La nuova legge di bilancio riconosce le detrazioni fiscali su determinati acquisti solo se effettuati con carta di credito, bancomat, bonifico o assegno, in modo che siano tutte rintracciabili, così da combattere l’evasione fiscale commessa da parte di tanti medici che professano la propria attività in studi propri, incassando i soldi delle visite senza mai rilasciare nessuna ricevuta fiscale, tra queste anche le spese sanitarie, ma non tutte, vediamo perché. Leggi la notizia qui: Manovra: ma in farmacia si può pagare in contanti?

Per mettere in opera la stretta sui contanti che il Governo si e prefissato di attuare già dal 2020 ha predisposto che per ottenere le detrazioni fiscali al 19% in dichiarazione dei redditi bisognerà pagare con mezzi tracciabili, niente agevolazioni con pagamento in contanti tranne per il pagamento delle spese mediche e sanitarie (ticket e farmacia). Leggi qui la notizia completa: Legge di Bilancio 2020: le nuove regole per le detrazioni IRPEF

Fattura elettronica

Dati delle fatture elettroniche utilizzabili per 8 anni, è quanto disposto nel decreto legge fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2020, supera i limiti imposti dal D.Lgs. 127/2015 in tema di controllo sulle fatture elettroniche. In particolare, tutti i dati contenuti dei file delle e-fatture saranno utilizzabili per 8 anni dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per effettuare attività investigative extratributarie, ovvero per attivare apposite analisi del rischio. Leggi qui la notizia: Fatture elettroniche: i dati sono validi per 8 anni

Offerte lavoro dai centri impiego

Trattiamo costantemente le offerte di lavoro disposte dai centri per l’impiego, ecco le ultime novità con i requisiti richiesti e i tempi e le modalità per partecipare:

Offerte lavoro categoria protetta: Centro Impiego di Cagliari e di Sassari

Lavoro categoria protetta: offerte Centro Impiego di Cuneo con scadenze dal 13 al 28 novembre

Offerte lavoro categoria protetta: avviso pubblico Centro Impiego provincia di Avellino

Congedo straordinario con legge 104

Ci sono arrivate in redazione molte richieste sul congedo straordinario legge 151 di due anni retribuito per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Cerchiamo di capire come varia la busta paga quando si fruisce del congedo e quali indennità sono riconosciute anche considerando la futura pensione. Leggi qui la notizia completa: Congedo straordinario con legge 104: ripercussioni sulle ferie, tredicesima, Tfr e pensione

Requisito di convivenza: Congedo straordinario con legge 104: possibile con la coabitazione

Finanziamenti a fondo perduto

Oggi se si ha un’idea imprenditoriale ma non si ha la forza economica di affrontare tale investimento ci si può rivolgere agli enti predisposti per ottenere un finanziamento a fondo perduto. E proprio al riguardo ci giungono in redazione richieste di informazione: “Come fare attività con fondi perduto”. Leggi qui la notizia: Finanziamenti a fondo perduto per partita IVA: ecco come aderire

Mutuo agevolato prima casa

Fondo garanzia mutuo Consap è sempre un argomento che suscita notevole interesse, in quanto dà la facoltà a persone con difficoltà economiche di poter richiedere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Leggi qui la notizia completa: Mutuo per giovani precari: ecco cos’è il fondo di garanzia Consap

Esenzione ticket E01

Il sistema sanitario nazionale è pubblico, ovvero è finanziato dalle tasse che i cittadini pagano allo Stato e i contribuenti sono tenuti soltanto al pagamento del ticket, una sorta di contributo per le prestazioni mediche. Ad alcune fasce particolari di cittadini, però, è concesso di non pagare neanche il ticket e viene assegnato un codice di esenzione del ticket se in possesso di determinati requisiti. Leggi qui la notizia completa: Esenzione ticket sanitario E01: quali e quanti limiti di reddito?

