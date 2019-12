Novità Riforma pensioni, Concorsi, TFR, Tredicesima, Bonus facciata e ristrutturazioni, Taglio cuneo fiscale, Monete, Mutuo, Bonus cultura, le novità

Rassegna stampa di oggi 17 dicembre 2019 se: Riforma pensione che non toccherà la Quota 100, Bandi di concorsi, TFR il nuovo coefficiente, Tredicesima, Bonus facciate e ristrutturazione, Bonus Cultura 2019, risparmiare può nuocere alla salute, Taglio cuneo fiscale sulle buste paghe, Monete, Legge di Bilancio 2020 approvata al Senato, Surroga, Pensione di cittadinanza. Tutte le novità della giornata.

Novità pensioni

Riforma Pensioni

Al via la fiducia al senato la Riforma pensioni 2020 non toccherà la Quota 100 che rimarrà in vigore per il triennio sperimentale dal 2019 al 2021. Proroga Opzione donna e Ape Sociale, aumenti assegni pensionistici. Per maggiori informazioni: Riforma Pensioni: proroghe e aumenti, la manovra passa alla fiducia, le novità 2020

Pensione di cittadinanza

La pensione di cittadinanza aiuta ad aumentare l’importo della pensione mensile fino ad arrivare a 780 euro. Per approfondimenti leggi: Pensione di cittadinanza: come aumentare l’importo della pensione

Speciale Concorsi

Come compilare la domanda per concorso operatori giudiziari CPI Campania

I centri per l’impiego della Regione Campania stanno completando la raccolta delle domande per il concorso di 616 operato giudiziari che scadrà il 20 dicembre. Per informazioni sulla compilazione della domanda leggi: Come compilare la domanda per concorso operatori giudiziari CPI Campania

Concorso 120 Commissari di Polizia di stato, ecco il bando

Il Ministero dell’Interno ha indetto un bando di concorso per assumere commissari di Polizia di Stato. La scadenza del bando è il 2 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni leggi: Concorso 120 Commissari di Polizia di stato, ecco il bando

Concorso ASL Lecce

Sanità Service, partner dell’ASL di Lecce ha pubblicato un bando di concorso per assumere figure professionali da inserire nel proprio organico. Per approfondimenti leggi: Concorso ASL Lecce: 159 addetti presso Sanità Service, ecco il bando

TFR

L’Istat comunica il coefficiente di rivalutazione delle quote di TFR con riferimento al mese di novembre 2019 pari a 1,521915. Per maggiori informazioni leggi: TFR accantonato, aggiornamento e rivalutazione mese di novembre 2019

Tredicesima mensilità

Siamo nel mese di dicembre e la busta paga dei dipendenti pubblici e privati è più sostanziosa grazie alla tredicesima mensilità che viene erogata dal datore di lavoro. Per maggiore informazione sul calcolo e sugli importi erogati leggi: Tredicesima mensilità: l’importo medio, il calcolo, a chi spetta e quando viene pagata

Notizie sui Bonus

Bonus ristrutturazione 2020

La legge di bilancio 2020 riconferma i bonus casa per un altro anno, concedendo ai cittadini la possibilità di rinnovare casa, effettuare interventi di riqualificazione energetica a un costo sostenibile. Per maggiori informazioni leggi: Bonus ristrutturazione 2020: cosa prevede e a chi spetta, ecco le novità

Bonus facciata

Importanti novità nel disegno di legge di Bilancio 2020 sul bonus facciata con una detrazione del 90 per cento e super e iper ammortamento sostituito dal credito d’imposta. Per sapere cosa prevedono le due misure leggi: Bonus facciata fino al 90% e credito d’imposta per super e iper ammortamento, le novità

Bonus cultura 2019

Il bonus cultura consiste nell’erogazione di 500 euro ai giovani che compiono i 18 anni. La misura è stata estesa anche per i nati nel 2001, che hanno compiuto i 18 anni nel 2019 e potranno richiedere il bonus solo il prossimo anno. per i nati nel 2000 che hanno percepito il bonus cultura nel 2019, entro quando va speso? Per conoscere la risposta leggi: Bonus cultura 2019: entro quando va speso l’importo

Risparmiare

Risparmiare in modo ossessivo può diventare una malattia, con l’alterazione dell’umore e la depressione. Per capire di cosa si tratta leggi: Risparmiare troppo può ledere alla salute, ecco perchè

Taglio cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale porterà fino a 500 euro in più nei redditi annui dei lavoratori dipendenti. Rientrano nel cuneo fiscale i lavoratori con redditi fino a 35mila euro. Per approfondimenti leggi: Taglio cuneo fiscale: ecco quali lavoratori avranno 500 euro in più l’anno

Monete

Torniamo a parlare di monete rare ed in particolare dei 50 centesimi. Non di euro, questa volta, ma della vecchia Lira in relazione agli anni 1937 e 1938, del Regno di Vittorio Emanuele III. Oltre ad avere un interessante valore storico, queste monete sono davvero molto rare grazie alla tiratura limitatissima con cui sono state coniate. Per saperne di più leggi: I 50 centesimi più rari sono quelli dell’Impero: le monete che valgono da 2000 a 20mila euro

Legge di Bilancio 2020

Nella serata del 16 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio 2020 al Senato, con 166 sì e 128 no. Ora la legge passa alla Camera per una seconda lettura ed è molto probabile, a causa dei tempi stretti, che non verranno apportate modifiche in modo che l’approvazione possa avvenire prima del 31 dicembre. Le modifiche sono state apportate mercoledì 11 dicembre, dalla Commissione Bilancio del Senato. Per conoscere le misure approvate leggi: Legge di Bilancio 2020: le misure approvate e le novità

Surroga

A volte capita che quando un contribuente effettua la richiesta di mutuo o di surroga la banca lo obbliga a stipulare una polizza vita o casa, di cui è beneficiaria la banca stessa. Per capire se questa richiesta da parte della banca è lecita, leggi: Surroga mutuo con imposizione di sottoscrivere polizza assicurativa

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube