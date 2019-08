Qui possiamo vedere quali sono le regole del bagaglio a mano per quanto riguarda Ryanair ed altre compagnie. Il mese di agosto è il mese in cui gli aeroporti vengono presi d’assalto, e la cosa più importante per chi viaggia in aereo, è cercare di portarsi quanto più roba in unico bagaglio o massimo due. Ogni compagnia ha regole diverse tra loro sulle dimensioni e il peso del bagaglio che viene compreso nel prezzo del biglietto, e molti non lo sanno. Spesso capita che un viaggiatore, specialmente durante il periodo di vacanze, possa scegliere il viaggio tra andata e ritorno con due compagnie diverse, senza informarsi, e può trovare magari che all’andata il viaggio vada bene, ma al ritorno, con compagnia diversa, potrebbe vedersi applicare delle penali per bagaglio in eccesso.

Vediamo le nuove regole per il bagaglio a mano di Ryanair, EasyJeet e Volotea

Ryanair: permetterà di portare un solo bagaglio a mano, avrà dimensione davvero piccole, il solito trolley medio che si portava fino ad oggi, quello da 50 in altezza, va in soffitta, le nuove misure consentite sono: 40x20x25, la sua collocazione sarà sotto il sedile difronte al viaggiatore. Se si vuole portare una seconda borsa le alternative sono due, o comprare il biglietto priorità e 2 bagagli a mano, si potrà fruire della fila priorità e si potranno portare due bagagli a mano in cabina, oppure, se si porta una seconda borsa, si dovrà pagare un extra di 25 euro.

EasyJet: la EasyJet invece da la possibilità di portare solo una valigia media con dimensioni 56x45x25 compresa di ruote e maniglia e senza limitazione sul peso, il bagaglio dovrà essere collocato dalla persona stessa senza l’aiuto del personale di bordo, nella cappelliera. Non sarà consentita nessun altra borsa, anche piccola, tranne se non si fruisce dell’esclusiva Flexi o si è titolari della EasyJet Plus, il bagaglio potrà avere dimensioni 45x36x20.

Volotea: si potrà portare una valigia con il peso massimo di 10 chili, e misure 55x40x20, e la compagnia invita assolutamente a non superare il peso, in quel caso la valigia va in stiva e il costo aggiuntivo sarà di 60 euro. C’è la possibilità di portare una borsetta, dimensioni 35x20x20, e potrà essere messa sotto il sedile difronte al viaggiatore.

