Valore Monete

Le monete antiche e rare rappresentano un piccolo tesoretto se si possiedono, ma possono essere utilizzate anche come fonte di investimento con un notevole vantaggio: il guadagno non è tassato. Le monete, infatti, non vengono ricercate dai collezionisti soltanto per la bellezza e il valore storico che possono contenere, ma anche, e soprattutto per il loro valore economico che, nel tempo, può anche crescere.

Per approfondimenti: Monete rare e antiche: quanto si guadagna nell’investimento?

Anticipo TFS dipendenti pubblici

Abbiamo pubblicato le lettere dei lettori con la loro protesta:

TFS Croce Rossa Italiana: dal 2016 al 2017 duemila dipendenti in attesa di un loro diritto, lettera

Anticipo TFS: una diffida al Governo, eppure non si muove nulla

Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è la misura introdotta dal 2019 dall’esecutivo per andare incontro ai bisogni dei nuclei familiari che si trovino in disagio economico. Pensato inizialmente soltanto per le spesa alimentare e per i medicinali, il suo utilizzo è stato, poi, esteso anche a tutte le spese necessarie per la famiglia. In quali casi si può accedere e la malattia è considerato un elemento di priorità?

È possibile leggere qui la risposta: Reddito di cittadinanza per malattia, si può chiedere?

Bonus pensione a dicembre: ecco a chi spetta

Non solo tredicesima a dicembre 2019, è previsto, infatti, anche un bonus di 155 per i pensionati, un beneficio, però, che non spetta a tutti ma soltanto a coloro che hanno un reddito annuo al di sotto di una certa soglia. Vediamo, però, cos’è il bonus pensionati di dicembre, a ch spetterà e quali sono, invece, i pensionati che non ne avranno diritto.

Per approfondimenti: Bonus pensione dicembre 2019 di 155 : a chi spetta

Contributi Colf e badanti

Per chi ha bisogno di un aiuto a casa, c’è la possibilità di assumere un personale che si occupi delle faccende di casa o del giardino oppure una babysitter che si occupi dei figli. Il rapporto di lavoro domestico include, come per un normale lavoro, il pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro e vanno versati ogni tre mesi all’Inps.

Per approfondimenti: Contributi colf e badanti, il pagamento del 3° trimestre entro il 10 ottobre

IMU 2019

Anche quest’anno è previsto il pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica). Per la seconda rata del 2019 è previsto il pagamento entro il 16 dicembre. L’IMU non va pagata su tutti gli immobili e l’importo non è uguale per tutti.

Per approfondimenti: IMU 2019: quando si paga sulla prima casa, ecco le novità

Fido bancario

Il fido bancario è un prodotto finanziario molto semplice e può essere una buona alternativa al prestito personale. Questo può essere utile a chi ha bisogno di piccole somme per poter far quadrare i conti a fine mese, senza essere pressato dal pagamento della rata mensile del prestito.

Per approfondimenti: Fido Bancario: tipologie, funzionamento e vantaggi

Pignoramento casa di residenza

Pignoramento della propria abitazione e possibilità di continuare ad abitarci. Il Notariato, con lo studio n. 20-2019/E, ha affrontato la disciplina del diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino all’emissione del decreto di trasferimento, rilevando quali sono le modalità di custodia di tali immobili.

Per approfondimenti: Pignoramento casa: possibilità di continuare ad abitarci, le novità

Detrazione spese sanitarie osteopata

La professione di osteopata con l’approvazione del Ddl 1324/2017 è stata considerata una professione sanitaria.L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando e come è possibile detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi.

Leggi qui i chiarimenti: Detrazione spese osteopata nel 730: ecco in quali casi è possibile

F24 errato

Importanti novità per la sanzione dell’F24 sbagliato, la legge di conversione del Decreto Legge numero 124/2019; contiene un emendamento che rettifica la sanzione a euro mille per ogni modello F24 errato. L’emendamento prevede un doppio meccanismo sanzionatorio, per le

compensazioni errate fino a euro cinquemila, per le quali è stabilita la sanzione del 5% dell’importo scorretto, e oltre la soglia di euro cinquemila, per le quali si pagherà 250 euro.

Per approfondimenti: F24 sbagliato: doppio meccanismo di sanzionamento, le novità

Saldo e stralcio cartelle esattoriali

Si avvicina la scadenza della prima rata del pagamento del saldo e stralcio e rottamazione ter, e per molti contribuenti la scadenza del 2 dicembre (con una tolleranza di 5 giorni), rappresenta un problema. Abbiamo analizzato la motivazione in quest’articolo: Saldo e stralcio con passaggio alla Rottamazione, possibile aderire alla rateizzazione in 72 rate

Buono Fruttifero Postale

Buono fruttifero postale serie P sbarrato Q, la domanda di un nostro lettore:Avvocato, vi ho inviata una mail per i buoni fruttiferi postali del marzo 1989 di lire 5.000. Ad oggi il buono le poste lo pagano sui 28.500,00euro dicono che barrata una delle 2 lettere Q e la lettera P. Ogni buono deve corrispondere ad un totale ad oggi altri 30mila euro in più per un totale di euro 58.500,oo è possibile???

Leggi qui la risposta dell’avvocato: Buono fruttifero postale serie P sbarrato in serie Q

Nuovo digitale terrestre

Il decreto ministeriale 18/10/2019 in attuazione di quanto previsto dalla Legge 205/2017 Bilancio 2018 all’art.1 commi 1039/1040 rende fruibile dal 18 dicembre prossimo quello che è stato definito il BONUS TV. Si tratta di un contributo per acquistare apparecchi TVdi nuova generazione in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 che avverrà da settembre 2021 per concludersi definitivamente a giugno 2022.

Trovi qui tutte le novità: Nuovo digitale terrestre, bonus TV dal 18 Dicembre 2019

Confini di proprietà

Può succedere che col passare degli anni non sono più evidenti i confini dei propri terreni, perché la delimitazione è stata cancellata dall’usura del tempo. Ma oggi hai bisogno di ripristinare i confini perché sei in procinto di vendere il terreno o di fare una donazione, allora come si può fare? Una soluzione è quella di affidarsi a tecnici che con i rilievi effettuati dal catasto possono ripristinare i confini del tuo terreno e di conseguenza anche quello del tuo vicino.

Per approfondimenti: Confini di proprietà: ecco come delinearli dopo che vengono persi

Speciale lavoro e concorsi

L’Ospedale San Giovanni Addolorata ha bandito due concorsi a tempo indeterminato per laureati da inserire nel proprio organico. I concorsi scadono il 16 dicembre. Vediamo quali sono i requisiti per partecipare.

Per approfondimento: Concorsi a Roma: 60 assunzioni presso l’Ospedale San Giovanni Addolorata

Anche il centro per l’impiego di Genova ha pubblicato le date di selezione per il concorso per 616 operatori giudiziari. Ecco come fare domanda.

Per approfondimento: Concorso operatori giudiziari: aperte le selezioni nel centro per l’impiego di Genova

Le selezioni per il concorso per operatori giudiziari sono iniziate da pochi giorni e già si sta creando molta confusione. Infatti, le selezioni per partecipare sono iniziate in alcune Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna, CPI Aosta, CPI Genova), sospese in altre (Puglia, Lombardia), in attesa delle date in Veneto e Piemonte. Campania, Calabria, Lazio, CPI Distretto di Torino, CPI Savona e Imperia, invece, non hanno ancora comunicato le date inizio selezione.

Con questo articolo riassumiamo tutto quello che sappiamo: Concorso operatori giudiziari: tutto quello che si sa

