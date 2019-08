In alcune Regioni è possibile ottenere l’esenzione del ticket sanitario presentando l’autocertificazione in farmacia. In particolare, la Regione Lombardia ha comunicato che a partire dal 22 luglio sarà possibile richiedere o rinnovare l’esenzione del ticket sanitario.

Esenzione Ticket sanitario: codici rinnovabili

È possibile rinnovare con autocertificazione i seguenti i seguenti codici:

E02 – esenzione per disoccupazione a livello nazionale;

E12 – esenzione per disoccupazione a livello regionale;

E13 – esenzione per i lavoratori in mobilità, cassa integrazione straordinaria o in deroga, contratto di solidarietà.

La situazione della domanda è analoga a quanto già avviene per i codici di esenzione ticket E30 e E40.

Ricordiamo che queste esenzioni hanno una durata annuale e non si rinnovano automaticamente, l’interessato deve sempre inoltrare domanda.

Esenzione anche per i familiari a carico

L’esenzione ticket sanitario con i codici E02, E13 e E13, possono essere richieste con autocertificazione anche per eventuali familiari facente parte del nucleo familiare del richiedente.

L’autocertificazione si può presentare anche in farmacia, il sistema SISS (Sistema informativo socio sanitario) permetterà di identificare il soggetto attraverso il codice fiscale. Per l’esenzione anche per i familiari, bisogna indicare correttamente tutti i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale sul modulo di autocertificazione da presentare.

Abbiamo redatto un modulo di autocertificazione da personalizzare in base alle esigenze, è possibile scaricarlo qui: Modulo autocertificazione (pdf)