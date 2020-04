L’Inps ha comunicato sul suo portale che per aiutare i cittadini nell’elaborazioni delle pratiche a distanza, considerata la rilevanza sociale del servizio reso dall’Inps in questo periodo di coronavirus; ha adeguato gli orari di supporto e assistenza per maggiore capacità di risposta.

Assistenza telefonica Inps

L’ente ha comunicato che lo Sportello telefonico provinciale risponde ai cittadini in modalità continua, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 al lunedì al venerdì.

È possibile cercare qui il numero telefonico della provincia e località più vicina: Elenco telefonico Inps provincia per provincia

Attenzione sms truffa da parte dell’Inps

Inoltre, l’istituto invita i cittadini a stare molto attenti gira nuovamente tentativi fraudolenti di richiesta dati (phishing), tramite sms. In particolare, viene inviato un sms e invita gli utenti a cliccare sopra un link chiedendo di aggiornare la domanda COVID-19, in questo modo inducono ad istallare un app malevola.

L’Inps precisa che questi sms non sono inviati dall’istituto, inoltre, eventuali sms che l’ente dovesse inviare non conterranno mai link conducibili a siti web. L’istituto precisa che l’unico accesso ai servizi Inps avviene attraverso il portale istituzionale.

Fate molta attenzione, eliminaree immediatamente l’sms, evitare così di fare in modo che qualcuno vi rubi i vostri dati, la vostra identità.

Leggi anche: Pin Inps smarrito come fare? Ecco la procedura da seguire

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube