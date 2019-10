Nuova Alfa Romeo Giulia: il futuro è già domani

La nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe rappresentare uno dei modelli più interessanti che arriveranno sul mercato nei prossimi anni. Ci riferiamo naturalmente alla seconda generazione della celebre berlina di segmento D che dovrebbe arrivare intorno al 2024. Questa auto è stata immaginata da un designer che sul web ha pubblicato alcuni rendering di questo futuro modello. Si tratta di Kostur Alexandr che ha ipotizzato l’aspetto che questo veicolo avrà in futuro.

Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco come potrebbe essere in futuro

Il designer immagina la nuova Alfa Romeo Giulia con una zona anteriore in cui sembra evidente l’influenza del crossover Alfa Romeo Tonale. Quest’ultimo del resto è stato spesso presentato dagli stessi dirigenti del marchio milanese come un modello importante per il Biscione in quanto punto di riferimento futuro nello stile per la gamma dei prodotti Alfa Romeo. Rispetto al modello attuale il veicolo immaginato in questo render sembra avere linee più nette e pulite e un frontale più futuristico.

Non sappiamo ovviamente se la nuova Alfa Romeo Giulia sarà realmente così. Quello che è certo è che anche in futuro la casa automobilistica del Biscione punterà forte su questo modello che nel 2016 quando è arrivata sul mercato ha rappresentato una sorta di nuovo inizio per la casa automobilistica milanese che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Ricordiamo infine che Giulia nei prossimi mesi mostrerà il suo nuovo aspetto dopo il restyling di metà carriera a cui verrà sottoposta e che arriverà sul mercato nel corso del 2020.

