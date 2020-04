Nuova Alfa Romeo Giulietta: nuova ipotesi dal web

Entro fine anno Alfa Romeo Giulietta uscirà di produzione e per il momento non è prevista una nuova generazione. Nonostante ciò sono in tanti che si augurano che in futuro questa vettura possa tornare ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione sotto una nuova veste. Non a caso sul web di tanto in tanto vengono proposte nuove soluzioni estetiche che potrebbero trovare spazio in una nuova Alfa Romeo Giulietta. Oggi vi proponiamo il render di Masera non nuovo a questo tipo di exploit che ha ipotizzato una Giulietta futura dal design estremamente dinamico.

Nuova ipotesi stilistica per quanto riguarda una possibile nuova Alfa Romeo Giulietta

La nuova Alfa Romeo Giulietta viene qui immaginata con uno stile molto più sportivo e aggressivo rispetto alla versione attuale, sicuramente una soluzione che piacerebbe molto ai numerosi fan del Biscione nel caso in cui fosse realmente utilizzata per una nuova generazione della celebre berlina compatta. La vettura mostra in questo disegno un cofano arcuato in stile Giulia e anche i fari anteriori e il nuovo paraurti sembrano essere presi in prestito dalla recente Giulia GTA.

Le linee tese del posteriore con un lunotto particolarmente inclinato e il tetto spiovente sono sicuramente il pezzo forte di questo render della nuova Giulietta. La speranza di tutti i fan del Biscione ovviamente è che la vettura possa realmente tornare in una veste del tutto rinnovata in futuro.

