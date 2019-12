Nuova Alfa Romeo MiTo: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Si parla tanto di Nuova Alfa Romeo MiTo ma al momento non c’è nulla di sicuro. Infatti il ritorno della celebre berlina compatta di segmento B non è trai modelli previsti nei prossimi anni per la casa automobilistica del Biscione. Ciò nonostante sul web c’è chi si diverte ad ipotizzare come sarebbe una nuova generazione di MiTo nel caso in cui il modello dovesse nuovamente tornare ad essere la entry level dello storico marchio milanese dopo essere uscito dalla sua gamma nel corso dell’estate del 2018.

Ecco un render che prova ad immaginare come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo MiTo

Nelle scorse ore è stato l’artista digitale Williams Silva a condividere su Internet un render di come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo MiTo. L’immagine sta facendo discutere molto i numerosi fan di Alfa Romeo che come al solito in questi casi si dividono tra coloro che vorrebbero rivedere il celebre modello nella gamma del Biscione e coloro invece che ne farebbero volentieri a meno.

Il render immagina MiTo con una zona anteriore simile nello stile a quella del crossover Tonale. Inoltre la griglia inferiore con prese d’aria laterali sembra essere ispirata in maniera abbastanza evidente dalla Giulia Quadrifoglio.

Nonostante la fusione tra Fiat Chrysler e PSA potrebbe riportare in vita alcuni modelli venuti meno, non sembra questo il caso di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Difficilmente il modello tornerà sul mercato visto che Alfa Romeo sembra guardare ad altri segmenti per espandersi sul mercato nei prossimi anni.

