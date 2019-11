Nuova BMW M2 CS: pubblicate in anteprima immagini e info sul nuovo modello da 444 CV

La divisione M di BMW sta arricchendo la gamma attuale di Bmw M2 con l’introduzione di un nuovo modello CS in edizione limitata. Segnaliamo che tutte le immagini e le informazioni su questo modello sono state pubblicate in anticipo sui tempi ufficiali nelle scorse ore. Il sito automobilistico americano Jalopnik sembra essere stato il primo ad aver pubblicato le immagini, con le informazioni che sembrano provenire dal comunicato stampa ufficiale.

Pubblicate in anteprima immagini e info sulla nuova Bmw M2 CS

Il modello dovrebbe fare il suo primo debutto pubblico al motor show di Los Angeles, con l’apertura degli ordini a breve, Il prezzo non è confermato, ma questi sono i dettagli di dominio pubblico. A differenziare la Bmw M2 CS focalizzata sulla pista dalla M2 Competition ci saranno una serie di aggiornamenti esterni, come un cofano di plastica rinforzato con fibra di carbonio con una presa d’aria centrale e un tetto in fibra di carbonio. Il peso del cofano è dichiarato pari alla metà di quello della struttura in acciaio utilizzata per la M2 Competition.

Ulteriori modifiche includono un nuovo splitter nella parte anteriore, uno spoiler di avvio unico e un diffusore multicanale, tutti realizzati in fibra di carbonio che aumenteranno il carico aerodinamico. Inoltre, fanno parte del pacchetto le nuove ruote in alluminio forgiato leggero da 19 pollici con finitura oro nero o opaco e una scelta di quattro colori per la vernice esterna. Si dice che la potenza per M2 CS provenga da una versione rielaborata del motore S55 della divisione M che utilizza un sistema di scarico a doppio ramo riprogettato con alette controllabili per l’acustica. Il sei cilindri in linea da sei litri a benzina dovrebbe essere lo stesso della M4 e sviluppare 444 CV a 6250 giri / min. Questo è un aumento di 40 CV sulla M2 Competition e fornisce a M2 CS un rapporto peso / potenza di 286 CV per tonnellata.

La Bmw M2 CS disporrà di un cambio manuale a sei marce standard o un cambio a doppia frizione a sette marce opzionale e un differenziale Active M controllato elettronicamente. Jalopnik afferma che l’auto accelererà da o a 100 in 4.0 secondi per la M2 CS base e 3.78 secondi per la versione a doppia frizione.

Tra le modifiche apportate al telaio della Bmw M2 CS vi sono le sospensioni Adaptive M standard con la scelta di tre modalità di guida: Comfort, Sport e Sport +. Sono inclusi anche i freni M Sport aggiornati, con dischi in acciaio da 400 mm e pinze a sei pistoncini nella parte anteriore e dischi in acciaio da 380 mm e pinze a quattro pistoncini nella parte posteriore. Nonostante i pannelli del corpo in fibra di carbonio, i dettagli trapelati non specificano il peso. Dovremo attendere che le informazioni ufficiali siano rese pubbliche prima che ciò venga rivelato.

