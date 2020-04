La nuova BMW Serie 2 è la nuova generazione del modello della casa bavarese e il suo lancio è previsto per la vendita, al più presto, l’anno prossimo. Una foto spia ha permesso di vedere come sarà il suo frontale, anche se ci sono più funzionalità che possono già essere anticipate. Questa vettura sostituirà il modello attuale, che è stato aggiornato nel 2017 dopo un arrivo nel 2013 e dovrà affrontare di nuovo rivali come la Mercedes-Benz Classe A o l’ Audi A3. Le foto trapelate della nuova BMW Serie 2, scoperte da un membro del forum 2addict, mostrano un veicolo sorprendentemente caratterizzato da una griglia un po’ più piccola e più aerodinamica rispetto alla Serie 2 Gran coupe. Questa sarebbe una soluzione logica per i tedeschi che cercheranno di differenziare i due veicoli il più possibile.

Prima immagine della nuova Bmw Serie 2 che debutterà nel 2022

I gruppi ottici sul davanti sono incorporati nel corpo, mentre la parte inferiore ha i lati triangolari che esaltano la sportività dell’insieme. Tuttavia, l’unità trapelata sembra essere vestita con elementi M Performance, rendendo le versioni convenzionali meno aggressive. Lo si vede anche nella parte posteriore, dove sono presenti un diffusore d’aria e una doppia uscita di scarico, oltre a un paraurti di volume maggiore.

La nuova BMW Serie 2 partirà da una piattaforma diversa rispetto alla Serie 2 Gran Coupé e sarà pronta a incorporare motori fino a sei cilindri. Speriamo che questa configurazione sia per M2 e, in ogni caso, per M340i. Il resto delle versioni distribuirà motori a quattro cilindri sia Diesel che a benzina e anche alcuni a tre cilindri. Di serie molte versioni verranno fornite con un cambio manuale a sei marce, anche se verrà offerto un cambio automatico a otto marce. La piattaforma da cui partirà l’auto consentirà la presenza di sistemi di propulsione e trazione integrale a seconda della versione.

