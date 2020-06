Nuova BMW Serie 4 Coupe: prima foto senza veli

La nuova generazione della BMW Serie 4 Coupe è stata completamente mostrata. Negli ultimi mesi siamo stati in grado di seguire da vicino l’intero processo di sviluppo della nuova Serie 4 Coupé grazie alle molteplici foto spia ottenute dai nostri fotografi e ci sono state anche diverse perdite. Tuttavia, nessuna di queste perdite è stata così importante come quella presentata in questo articolo. Nello specifico, ciò che vediamo nelle immagini che accompagnano queste righe di testo fa parte del futuro catalogo della nuova BMW Serie 4 Coupe.

L’ influenza della BMW Concept 4 è notevole. La nuova griglia di grandi dimensioni e una forma più verticale attira fortemente l’attenzione. Non possiamo ignorare i nuovi gruppi ottici che, di serie, utilizzeranno la tecnologia LED. Inoltre, le prese d’aria laterali del paraurti anteriore forniranno maggiore resistenza e presenza. La sua silhouette è molto fluida mentre anche l’ottica posteriore adotta un nuovo design. In breve, la nuova Bmw Serie 4 Coupe adotta la nuova filosofia di design BMW .

Il progetto è noto internamente con il codice G22. Sarà supportato dalla stessa architettura della BMW Serie 3 che possiamo trovare attualmente nei concessionari. Tuttavia, la nuova Serie 4 Coupé porterà con sé importanti miglioramenti per sfruttare al massimo le capacità della piattaforma CLAR. Rispetto alla Serie 3, l’altezza della carrozzeria sarà ridotta, la larghezza della carreggiata posteriore sarà aumentata, il baricentro sarà più basso e numerose parti di rinforzo saranno installate nel telaio.

La nuova generazione della Bmw Serie 4 sarà composta da un totale di tre varianti di carrozzeria: Coupé, Cabrio e Gran Coupé. L’offerta meccanica sarà composta da una selezione di motori diesel e benzina. Tutti possono essere trovati nella gamma Serie 3. La tecnologia ibrida leggera (MHEV) da 48 volt farà anche la sua comparsa per ridurre i livelli di consumo di carburante e le emissioni di CO2.

