Nuova BMW Serie 5 svelata: ecco le prime immagini e informazioni

BMW ha presentato nelle scorse ore la nuova BMW Serie 5. Il lancio di questo modello avverrà nel luglio 2020, sia con carrozzeria a quattro porte (Berlina) che familiare ( Touring ). Le sue rivali principali sono l’ Audi A6, la DS 9, la Jaguar XF , la Lexus ES, la Classe E Mercedes-Benz e la Volvo S90. Ci sono cambiamenti estetici, nella gamma dei motori e nelle attrezzature. I cambiamenti di aspetto più significativi sono nella parte anteriore, dove ora c’è una griglia più grande e nuovi fari. Le ruote di nuova concezione possono avere dimensioni di 18, 19 e 20 pollici.

All’interno della nuova Bmw Serie 5 lo schermo del sistema multimediale può arrivare fino a 12,3 pollici (più grande rispetto al modello precedente) e ci sono nuovi pulsanti sulla console centrale, così come sul volante. La più grande innovazione nella gamma di motori è che ora ci sono due versioni ibride plug-in. Una è il 530e (292 CV di potenza combinata) disponibile sia con trazione posteriore che integrale (xDrive). L’altra è la 545e (394 CV di potenza totale massima) disponibile solo con la trazione integrale.

La BMW 530e ha un’autonomia elettrica che varia da 53 a 56 km a seconda della configurazione scelta. In entrambi i casi, la velocità massima in modalità elettrica è di 140 km / h. Gli ibridi plug-in della nuova Bmw Serie 5 ora possono avere anche la trazione integrale, ciò che ancora non può avere la Serie 5 2021 in nessuna delle sue versioni è la sospensione pneumatica. I motori a benzina hanno variazioni della pressione di iniezione massima, sebbene la potenza non sia aumentata in alcun modo rispetto alla gamma precedente e sia diminuita nel 540i da 340 a 333 CV. Nel Diesel il sistema di sovralimentazione è diverso e ci sono state due versioni che hanno aumentato la potenza: la 530d passa da 265 a 286 CV e la 540d xDrive passa da 320 a 340 CV. La più potente versione Diesel M550d scompare.

Ci sarà un nuovo pacchetto sportivo e aerodinamico chiamato M Sport per la nuova BMW Serie 5. Al momento del lancio, può essere combinato con ruote leggere da 20 pollici di diametro chiamate Air Performance. Il pacchetto che include entrambi gli elementi si chiama M Sport Edition e sarà limitato a 1000 unità. I fari sono LED per tutte le versioni. In opzione questi possono essere di tipo matrice con illuminazione adattiva. Un’altra novità è che, come opzione per tutte le versioni, esiste una luce a lungo raggio con tecnologia laser.

Tutti i sistemi multimediali della nuova BMW Serie 5 hanno Android Auto. Il sistema multimediale più costoso ha uno schermo da 12,3 pollici. Di serie c’è un nuovo sistema operativo (BMW 7.0) che è stato introdotto nella X5. Ha un sistema di navigazione basato su cloud (che consente un accesso più rapido ai dati, come il traffico). Ci sono alcune funzionalità che possono essere aggiornate in remoto (RSU), come gli assistenti di guida o i servizi digitali. C’è anche la possibilità di utilizzare il telefono cellulare come chiave. Il proprietario può condividere questa funzione con un massimo di cinque persone in modo che possano entrare e avviare il veicolo. Esiste un avanzato sistema di riconoscimento vocale (BMW Personal Assistant) in grado di riconoscere molte funzioni con comandi vocali naturalmente pronunciati.

Nella nuova Bmw Serie 5 ci sono miglioramenti ai sistemi di assistenza alla guida inclusi nel pacchetto di guida pratica assistente. L’assistente cambio corsia ora ha anche una funzione per tornare alla corsia. L’assistente alla retromarcia – già disponibile in altre BMW – assume la direzione nelle manovre di retromarcia fino a un massimo di 50 metri. C’è un sistema di registrazione che raccoglie fino a 40 secondi di video di ciò che accade intorno al veicolo quando è in movimento.

