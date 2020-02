Nuova DS 9: ecco il primo teaser del nuovo modello

La nuova DS 9 è uno dei modelli più attesi di quest’anno 2020. Questo veicolo infatti sarà la nuova top di gamma di una gamma di modelli che sta crescendo lentamente e, per ora, ha solo due SUV che coprono due dei segmenti di mercato più competitivi. Ora, il terzo modello sta per essere rivelato. Il debutto avverrà il prossimo 24 febbraio, pochi giorni prima del grande evento svizzero di Ginevra in cui DS non sarà presente, dopo la decisione concordata dal gruppo a cui appartiene.

La nuova DS 9 protagonista di un nuovo teaser in vista del suo debutto che avverrà il prossimo 24 febbraio

La nuovo DS 9 è inoltre sviluppata sulla piattaforma EMP2 condivisa con la nuova Peugeot 508, con una lunghezza che raggiungerà i 4,90 metri. Il teaser stesso rivela chiaramente la forma inclinata del montante posteriore e un cofano posteriore tipico di un modello a tre volumi, così come i gruppi ottici posteriori, molto in linea con quelli del DS 7 Crossback. All’interno, abbiamo anche visto alcune foto spia che mostrano un interno lussuoso e caratteristico di DS, con una console centrale che contiene l’orologio analogico che divide le bocche dell’aria condizionata e un grande schermo incorporato nella console centrale appena sotto.

Il teaser che il marchio francese ha pubblicato mostra anche che questa è la versione più efficiente della gamma della nuova DS 9 che dovrebbe venire commercializzata con il nome di E-tense, una strategia che DS ha adottato anche con gli altri modelli della sua gamma. Questo modello condividerà lo stesso sistema di DS 7 Crossback E-TENSE con un motore che offrirà una potenza massima di 300 CV.

Ti potrebbe interessare: Il Coronavirus costringe PSA a evacuare il personale dalla regione cinese di Wuhan

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube