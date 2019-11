Nuova Ferrari Roma: ecco tutto quello che sappiamo

Nelle scorse ore è stata presentata la nuova Ferrari Roma. Si tratta della quinta e ultima novità che il cavallino rampante ha presentato in questo 2019 dopo che negli scorsi mesi hanno debuttato F8 Tribute, F8 Spider , SF90 Stradale e 812 GTS. Si tratta della nuova entry level nella gamma della casa automobilistica di Maranello che affiancherà la Ferrari Portofino. Si tratta di una coupé 2+ che utilizza un motore centrale-anteriore V8 turbo da 3855cc capace di erogare una potenza complessiva di 620 cv a 7.500 giri/min. Ricordiamo che questo potente motore ha vinto il premio generale per l’International Motor of the Year per quattro anni consecutivi.

La nuova Ferrari Roma è stata presentata nelle scorse ore, ecco cosa sappiamo

La nuova Ferrari Roma è lunga 4656 mm, larga 1974 mm e ha un passo di 2670 mm. Come suggerisce il nome, questa Ferrari prende come ispirazione la città di Roma e, più precisamente, il concetto di ” la Dolce Vita ” che divenne popolare nella capitale italiana negli anni ’50 e ’60. Uno stile di vita spensierato incentrato sul piacere che è stato incarnato in una delle Ferrari con un design più personale e sorprendente che sia stata rilasciata di recente.

Per quanto riguarda il design, la vettura è indubbiamente accattivante, elegante e senza tempo e con caratteristiche di performance all’altezza degli ultimi modelli della casa Maranello. Inoltre segnaliamo che a differenza della Portofino, Roma ottiene una fascia anteriore più squadrata, più vicina alla supercar SF90 Stradale. Mentre il profilo laterale rivela un design semplice con fianchi simili alla 812 Superfast, la parte posteriore ha anche un design più moderno con una forma simile alla Portofino, ma con fanali posteriori futuristici. Infine segnaliamo che la nuova Ferrari Roma è in grado di accelerare da 0 a 100 km / h in circa 3,4 secondi, oltre ad avere una velocità massima che supera i 320 km / h .

