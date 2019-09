Nuova Fiat 500 2020, ecco il modello elettrico

Mancano sei mesi al lancio della nuova Fiat 500 2020 elettrica, iniziano così ad intravedersi in rete le prime immagini o prototipi di come potrebbe essere il nuovo modello. Le foto non sono ancora ufficiali, infatti nelle foto è nei video viene utilizzata l’immagine come base dell’attuale Fiat 500, quindi quella che vediamo non è quella con le caratteristiche definitive.

Andiamo a scoprire quale potrebbero essere le novità

Abbiamo il frontale che sembra molto interessante, è stato ridisegnato, cambia il profilo dei fanali anteriori. Si può notare come i fari sono dotati di tecnologia Full Led, ed anche le luci inferiori hanno cambiato la loro forma, ora sono più ovalizzate. È stato modificato anche il profilo della parte inferiore, con dettagli visibilmente cromati e presa d’aria dalla forma diversa rispetto alla Fiat 500 attuale. Tutte le altre notizie hanno poco attendibilità, quello che si dice è che la sua lunghezza potrebbe arrivare a ml 3,80, e sicuramente sarà cinque porte. Questa novità, garantirà maggior spazio a bordo specialmente per l’accesso ai sedili posteriori. L’apertura delle due porte posteriori sarà sicuramente quella tradizionale, ance se in un primo momento si parlava di apertura controvento, ma sembrerebbe che non se ne è fatto niente.

Fiat Panda, con il sistema mild hybrid diventa più green