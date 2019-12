Nuova Fiat Argo: ecco come cambierà la berlina compatta

La nuova Fiat Argo è una vettura che in Brasile fin dal suo debutto sul mercato ha fatto faville risultando un vero e proprio successo commerciale per la principale casa automobilistica italiana. La berlina compatta viene prodotta nello stabilimento Fiat Chrysler di Betim e venduta in tutta l’America Latina. Il modello in questione nei prossimi anni vedrà arrivare sul mercato la nuova generazione. Si tratterà di un modello fondamentale in quanto l’auto dovrà continuare a garantire i numeri di vendita che negli ultimi anni questo modello ha regalato a Fiat in Brasile.

La nuova Fiat Argo con la sua seconda generazione sarà dotata della stessa piattaforma di Peugeot 208 e Opel Corsa

Proprio per questo motivo, sebbene manchino ancora diversi anni al suo arrivo sul mercato, in casa FCA si inizia già a parlare di una nuova Fiat Argo. A quanto pare la vettura verrà dotata di una nuova piattaforma modulare. Questo dunque potrebbe essere uno dei primi modelli di Fiat ad adottare una delle tecnologie del gruppo francese PSA che di recente ha confermato la fusione con Fiat Chrysler.

Si vocifera che in particolare Argo con la sua nuova generazione utilizzerà la piattaforma CMP, che attualmente viene utilizzata dalla nuova generazione di Peugeot 208 e Opel Corsa. Questa piattaforma tra l’altro potrebbe garantire anche l’arrivo nella gamma di qualche versione ibrida. Vedremo dunque l’anno prossimo quale altre novità arriveranno a proposito della nuova Fiat Argo.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler ha avviato il 90% degli investimenti pianificati in Italia

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube