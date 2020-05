Nuova Fiat Punto: arrivano nuove conferme per il suo ritorno

Il ritorno sul mercato di una nuova Fiat Punto sembra sempre più probabile. Nelle scorse ore hanno fatto rumore le parole del numero uno del marchio italiano a livello globale, Oliver Francois il quale ha dichiarato che un’erede di Punto è già in fase di progettazione e il suo arrivo è previsto nei prossimi anni forse entro la fine del 2022. Questa vettura nascerà sulla nuova piattaforma CMP del gruppo francese PSA che tra pochi mesi dovrebbe finalmente fondersi con Fiat Chrysler. Si tratta della medesima piattaforma su cui al momento vengono costruite auto importanti come Opel Corsa e Peugeot 208.

Questo significa che quasi sicuramente una nuova Fiat Punto arriverebbe sul mercato anche in versione elettrica e ibrida. Fiat è intenzionata con questo modello a riprendersi la scena nel segmento B del mercato, una categoria estremamente importante e dalla quale la principale casa automobilistica italiana è uscita un paio di anni fa con l’addio delle precedente versione della celebre berlina compatta. Al momento non sappiamo molto altro di questo futuro modello. Molto probabilmente già nel corso dei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli su come sarà la nuova Fiat Punto. Sempre nel corso della medesima intervista Francois ha annunciato l’arrivo di un nuovo modello che sarà una via di mezzo tra 500L e 500X. Infine previsto nei prossimi anni l’arrivo di un SUV che farà parte della famiglia di Fiat Tipo.

