Nuova Fiat Punto: ecco come sarà secondo il capo di Fiat

Si torna a parlare di nuova Fiat Punto. Questa volta è direttamente il capo del marchio italiano, Oliver Francois, a parlare della vettura. In un intervista rilasciata a “la Repubblica Motori” di mercoledi 16 ottobre 2019, il top manager del marchio Fiat ha detto che un’erede di Punto ci sarà ma che non si tratterà di un modello tradizionale.

Si torna a parlare di nuova Fiat Punto, ecco cosa ha detto Oliver Francois

Questo fa pensare che si possa trattare di un crossover compatto. Francois ha detto che la principale casa automobilistica italiana ha l’obbligo di riconquistare il segmento B dopo l’uscita di produzione della Punto.

Questo in quanto l’Europa è un mercato fondamentale per Fiat e dunque occorrerà puntare forte su Segmento A e B del mercato per poter confermare anche nei prossimi anni una posizione di leadership nel segmento grazie a 500, Panda e alla nuova Fiat Punto.

Quest’ultima però probabilmente sarà un modello completamente diverso da quello che è stato prodotto a Melfi fino al mese di luglio del 2018. Rimarranno dunque delusi tutti colori i quali hanno sperato che una vera e propria nuova Fiat Punto potesse tornare ad arricchire la gamma della principale casa automobilistica italiana.

Fiat non dirà addio a quel segmento ma il posto di Punto sarà preso da un modello che possa garantire maggiore appeal sul mercato auto europeo in questo momento storico. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali novità arriveranno a proposito di questo futuro modello.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo, Fiat e Lancia: arrivano ottime notizie

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062