Nuova Fiat Strada: ecco le prime immagini della nuova generazione

La nuova Fiat Strada è stata mostrata per la prima volta prima del suo lancio in Brasile alla fine di quest’anno. Presentato come il primo pickup compatto al mondo con quattro porte e posti a sedere, Strada adotta un design più robusto e simile a quello di un camioncino. Uno dei cambiamenti che saltano subito all’occhio rispetto alla precedente versione è la presenza di una griglia più prominente con una scritta a grandi lettere contenente la parola “FIAT”. Nella zona anteriore del veicolo notiamo inoltre la presenza di fari a LED e un nuovo paraurti con presa d’aria a nido d’ape.

I designer hanno anche installato prese d’aria sul parafango anteriore e rivestimento del corpo in plastica. Altri punti salienti includono un letto di carico profondo e fanali posteriori avvolgenti. Fiat non ha rilasciato troppi dettagli per il momento sul suo nuovo modello. La versione a cabina singola ha il più grande volume di carico nel suo segmento in quanto dispone di una capienza di 1.354 litri. La variante a doppia cabina è leggermente meno adatta al carico in quanto ha una capacità di 844 litri.

Gli aggiornamenti di stile della nuova Fiat Strada continuano nella cabina poiché c’è un nuovo volante avvolto in pelle con rifiniture nere lucide. Si trova di fronte a un moderno quadro strumenti che ha un piccolo display digitale. A destra, c’è un sistema di infotainment Uconnect da 7 pollici con compatibilità Android Auto e Apple CarPlay. Possiamo anche vedere nuovi quadri, finiture metalliche e rivestimenti distintivi.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, la nuova Fiat Strada offrirà due opzioni. L’unità base è un 1,4 litri che produce 88 CV e 123 Nm di coppia. I clienti potranno anche scegliere un’unità più potente da 1,3 litri con 110 cavalli e 139 Nm di coppia. Indipendentemente dal motore selezionato, entrambi saranno collegati a un cambio manuale a cinque marce.

