Nuova Ford Bronco Sport: produzione rinviata a settembre

Secondo indiscrezioni l’inizio della produzione del nuovo crossover compatto Ford Bronco Sport è stato ritardato di almeno un paio di mesi. L’inizio della produzione, inizialmente era previsto per il 13 luglio, ma secondo questo rapporto è stato posticipato al 7 settembre. La fonte di questa indiscrezione dovrebbe essere gli stessi fornitori della società americana, che hanno dovuto essere debitamente informati del ritardo nell’avvio della produzione del modello, per adeguare i loro programmi di consegna del materiale.

L’inizio della produzione della nuova Ford Bronco Sport è stato spostato dal 13 luglio al 7 settembre

La nuova Ford Bronco Sport è l’ennesimo modello a ritardare la sua presentazione e l’avvio della sua produzione a causa dell’arresto forzato a cui è stata sottoposta l’intera industria automobilistica globale. Rimangono attive solo alcune strutture, sebbene vengano utilizzate per produrre materiale sanitario destinato a combattere la pandemia di COVID-19.

La nuova Ford Bronco Sport avrebbe dovuto essere presentata durante l’edizione 2019 del New York Auto Show, che si sarebbe dovuto svolgere proprio in questi giorni. Tuttavia, come tanti altri eventi simili, l’appuntamento di New York è stato annullato e le strutture in cui questo appuntamento si tiene ogni anno, il Jatvis Center, è oggi un ospedale da campo destinato a ospitare pazienti degli ospedali congestionati di New York.

Tenendo conto della data di inizio della produzione, possiamo aspettarci che anche la sua presentazione subisca un ritardo simile, quindi il nuovo modello non sarà presentato almeno fino all’arrivo dell’estate. Dubitiamo che l’azienda farà qualsiasi presentazione, nemmeno online, mentre gli Stati Uniti sono impantanati nella lotta contro il coronavirus.

