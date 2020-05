Nuova Hyundai i30: la produzione parte il 25 maggio

La nuova Hyundai i30 entrerà in produzione il 25 maggio nello stabilimento della casa automobilistica a Nošovice, nella Repubblica Ceca. Sarà un momento importante per Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), poiché la i30 di generazione precedente è stata il primo veicolo mai costruito nello stabilimento di Nošovice quando è iniziata la produzione di massa nel novembre 2008. La berlina compatta i30 è stata la prima auto Hyundai a portare il prefisso “i” e ha dimostrato di avere abbastanza successo in Europa, con oltre un milione di unità vendute nel continente dal suo lancio nel 2007.

“La i30 è stata costantemente una delle nostre auto più popolari in Europa. È veramente realizzato per l’Europa in Europa, a partire dalla progettazione e sviluppo fino all’assemblaggio finale “, ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice Presidente Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europe. “L’ultimo modello adotta una serie di miglioramenti per renderlo ancora più attraente per i nostri clienti che sono alla ricerca di un’auto elegante, sicura e affidabile nel segmento C”, ha aggiunto il dirigente.

Per il restyling a metà ciclo, la nuova Hyundai i30 rimane disponibile in tre stili di carrozzeria: Hatchback, Fastback e Wagon. Tutti ora presentano un design aggiornato, una nuova tecnologia e nuovi propulsori, inclusa una nuova opzione ibrida leggera da 48 volt. Inoltre, il rivestimento N Line dall’aspetto sportivo sarà disponibile per la prima volta sul nuovo i30 Wagon (precedentemente offerto solo su Hatchback e Fastback).

Mentre le modifiche al design esterno sono impercettibili, la nuova Hyundai i30 ristrutturata ottiene un aggiornamento tecnologico grazie a un ampio sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici abbinato a un cluster di indicatori digitali da 7 pollici. La compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay è standard ed è presente anche la ricarica del telefono wireless.

La gamma dei motori della nuova Hyundai i30 è stata aggiornata anche con un sistema ibrido leggero da 48 volt offerto per il motore a benzina T-GDI T-GDI da 1,0 litri da 118 CV (120 CV) da 1,0 litri e per il 134 CV (136 CV) ) 1.6 litri diesel e 157 CV (159 CV) 1,5 litri T-GDI turbo-quattro benzina. Tutti i motori offrono la scelta di un cambio manuale a sei marce o di una doppia frizione a sette marce.

