Nuova Hyundai Tucson: ecco come sarà la futura generazione

Hyundai afferma che la nuova Hyundai Tucson di prossima generazione, che sarà presentata in anteprima l’anno prossimo, presenterà un design “molto interessante”. Which Car ha recentemente avuto l’opportunità di parlare con Andrew Tuatahi, responsabile della pianificazione dei prodotti della casa automobilistica sudcoreana, che ha fornito alcuni dettagli sul prossimo SUV compatto.

Ecco come sarà la nuova Hyundai Tucson

“Sì, ci stiamo sicuramente lavorando”, ha detto. “Generalmente vedremmo un progetto finale che include tutti i rivestimenti, le vernici e i colori degli interni circa due anni prima dell’inizio della produzione, quindi abbiamo sicuramente fatto le revisioni finali del progetto per la nuova Hyundai Tucson. È visivamente molto interessante, penso che piacerà a un pubblico molto vasto. Probabilmente la più grande novità per l’auto sarà lo stile e il design. ”

Sebbene Tuatahi non abbia specificato quali aree della nuova Hyundai Tucson saranno diverse rispetto al modello attuale, le recenti foto spia e vari rendering apparsi sul web hanno rivelato che il design del doppio faro della Hyundai Santa Fe, Kona e Venue sarà qui presente. Ma grazie alla presenza di una griglia a cascata unica, sarà leggermente più attraente rispetto a quello degli altri modelli della casa automobilistica coreana. Ciò che Tuatahi ha confermato è che la nuova Tucson beneficerà di una cabina notevolmente migliorata.

“Aspettatevi di vedere materiali più in linea con il Santa Fe nella nuova gamma di Tucson”, ha detto. “Introdurremo alcuni nuovi elementi con il nostro design dei materiali in termini di layout e configurazione, cose come l’intrattenimento e i gruppi di strumenti saranno piuttosto diversi in quel veicolo.”

Infine per quanto riguarda i motori, la nuova Hyundai Tucson vedrà nella sua gamma la presenza di numerosi motori tra cui un turbodiesel CRDi da 1,6 litri, un T-GDi turbocompresso da 1,6 litri che sviluppa 180 CV e una coppia di 264 Nm, un benzina a quattro cilindri da 2,0 litri e un benzina GDI da 2,5 litri quattro cilindri.

