Nuova Hyundai Tucson: notevole cambio di immagine per la futura generazione

Sulla base delle ultime foto spia e delle informazioni che abbiamo a disposizione, è possibile immaginare come sarà il design esterno della nuova Hyundai Tucson. Il famoso suv della casa sud coreana presenterà importanti cambiamenti rispetto al modello che troviamo oggi nelle concessionarie.

Una vera e propria rivoluzione attende Hyundai Tucson con l’arrivo della nuova versione

Il suv coreano sembrerà più moderno. Adotterà una nuova filosofia di design che avvicinerà il veicolo alla Hyundai Nexo. Un ruolo importante lo avranno i gruppi ottici che fiancheggieranno la griglia di grandi dimensioni. Questa evoluzione estetica sarà accompagnata da importanti progressi in materia tecnologica. Aumenteranno le opzioni di connettività e la nuova Hyundai Tucson incorporerà nuovi sistemi di assistenza alla guida. La nuova Tucson potrà dunque vantarsi di essere un veicolo più connesso, comodo e sicuro.

Per quanto riguarda la sezione meccanica, troveremo una vasta gamma di motori. L’elettrificazione sarà fondamentale per la nuova generazione di Tucson. Ci sarà comunque una selezione di motori benzina e diesel. La tecnologia semi-ibrida a 48 volt (MHEV) guadagnerà in presenza. Inoltre, come grande novità, verrà incorporata una versione ibrida plug-in (PHEV). E se ciò non bastasse, ci sarà una versione sportiva firmata da Hyundai N. Il lancio della nuova Hyundai Tucson avverrà l’anno prossimo. La sua commercializzazione inizierà nel corso del 2020.

