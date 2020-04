Hyundai sta finalizzando i dettagli dello sviluppo della nuova generazione della nuova Hyundai Tucson. Questa inizierà la produzione in Corea del Sud il prossimo agosto, e sebbene possiamo aspettarci una presentazione qualche mese prima, inizialmente vedremo solo la variante destinata al suo mercato interno. Secondo i suoi creatori, questa nuova generazione avrà un design molto innovativo. Finora non siamo stati in grado di vedere una singola unità di prova scoperta, nonostante il fatto che siamo a poche settimane dalla sua presentazione in Corea del Sud. Per il momento dunque ci si deve accontentare solo di qualche rendering.

Questa sarà la quarta generazione del crossover compatto di Hyundai. Secondo gli ultimi rapporti, la nuova Hyundai Tucson dovrebbe essere presentata a breve, poiché le versioni destinate al mercato coreano inizieranno la produzione il prossimo agosto. Quindi il marchio ha un margine molto stretto per presentare il nuovo modello. Come al solito nella stragrande maggioranza dei modelli coreani, parteciperemo prima a una presentazione e al successivo marketing nel loro mercato nazionale, seguito da una seconda presentazione, rivolta a diversi mercati internazionali.

Tenendo conto delle date indicate negli ultimi rapporti, la prima possibilità di vedere la nuova Hyundai Tucson in Europa sarà il prossimo ottobre al Salone dell’auto di Parigi evento al quale Hyundai ha già confermato la sua presenza. Anche se c’è sempre la possibilità che questo evento sia influenzato anche dalle diverse misure di protezione contro il coronavirus, come è successo con tutti i grandi saloni quest’anno. Vedremo dunque nelle prossime settimane a proposito di questo futuro modello quali altri aggiornamenti arriveranno.

