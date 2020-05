Nuova Hyundai Tucson: rivelati nuovi dettagli

La quarta generazione della Hyundai Tucson continua il suo sviluppo. Il marchio coreano sembra avanzare nella messa a punto del SUV compatto. Infatti il prototipo del modello ha già i gruppi ottici di produzione. Questo particolare fa pensare che il debutto mondiale del nuovo modello sia più vicino. I prototipi della Hyundai Tucson sono stati ormai avvistati in quasi ogni angolo del mondo, non solo in Europa, ma anche in Corea del Sud. Il marchio sta accelerando la messa a punto della quarta generazione del SUV compatto, che sarà presentato nel 2020 e messo in vendita nel 2021.

La nuova Hyundai Tucson continua il suo sviluppo, il prototipo monta già i gruppi ottici del modello di produzione

Qualche giorno fa l’abbiamo visto con le coperture in vinile al Nürburgring, ma le foto spia non hanno mostrato nuovi dettagli. Adesso invece le ultime immagini mostrano una novità davvero importante e cioè che il veicolo ha già tutte le luci di produzione, anteriore e posteriore, con lo stesso design ereditato del concetto Vision T .

Inoltre, la nuova Hyundai Tucson segue anche la stessa linea intrapresa con Venue e Santa Fe, con funzioni divise in livelli. Dietro, il camuffamento non riesce a nascondere bene le novità esponendo parte della barra luminosa che unisce le luci, due dettagli che confermano che il moderno stile anticipato dalla concept car verrà riprodotto fedelmente nel nuovo SUV compatto.

Anche all’interno è atteso un design completamente nuovo, con un cruscotto che varia in base al tipo di versione ma in entrambi i casi con una nuova consolle touchscreen. La nuova Hyundai Tucson scommetterà su motori a quattro cilindri, 1,6 e 2,0 litri in benzina e diesel equipaggiati con tecnologia a 48 volt, oltre a una versione ibrida plug-in, tutte a trazione anteriore e trazione integrale, con cambio manuale o automatico a 6 marce che nella versione più potente arriva ad 8 marce. In alcuni mercati, la vettura presenterà anche il nuovo motore ibrido a benzina da 2,5 litri utilizzato dalla Hyundai Sonata.

