Nuova Hyundai Tucson: rivelati nuovi inediti dettagli

La nuova Hyundai Tucson porterà con sé un importante cambiamento estetico. Il famoso SUV compatto di Hyundai abbraccerà una nuova filosofia di design. Grazie ai diversi avvistamenti di prototipi verificatisi, siamo stati in grado di scoprire chiavi diverse della nuova immagine che indosserà La nuova generazione di Tucson. Ancora una volta, il prototipo è stato avvistato in pieno giorno. E questa volta, sono stati i fanali posteriori ad essere stati parzialmente esposti.

La nuova Hyundai Tucson svela i gruppi ottici posteriori in nuove immagini spia

Il design dei gruppi ottici posteriori della nuova Hyundai Tucson sarà familiare a molti, dal momento che è direttamente ispirato a quello di Hyundai Vision T Concept, un modello concettuale che ha anticipato come sarà il nuovo Tucson. Dobbiamo anche prestare particolare attenzione alla parte anteriore, dove debutteranno i nuovi gruppi ottici che si collegheranno direttamente alla griglia rinnovata. Oltre alla summenzionata concept car, non possiamo dimenticare Hyundai Nexo, il veicolo che ha gettato le basi per questa nuova filosofia di design.

L’elettrificazione avrà un ruolo attivo nella sezione meccanica. Mentre la nuova Hyundai Tucson sarà disponibile insieme a una selezione di motori a benzina e diesel, apparirà la tecnologia semi-ibrida (Mild Hybrid) da 48 volt. Ci sarà anche una versione ibrida (HEV) e un ibrido plug-in (PHEV). Per gli amanti delle alte prestazioni, c’è all’ordine del giorno lo sviluppo di una Hyundai Tucson N, ovvero una variante sportiva. Il debutto della nuova generazione della Hyundai Tucson è previsto per il prossimo agosto. Al momento del suo rilascio sarà introdotto insieme alle versioni benzina, diesel e ibrida. Per conoscere la versione ibrida plug-in o il già citato Tucson N, ci vorranno ancora alcuni mesi in più.

