Nuova Jeep B-Suv: ecco le ultime novità

Nei prossimi anni Jeep arricchirà la sua gamma con una nuova entry level. La nuova Jeep B-Suv dovrebbe dunque rappresentare il nuovo modello di ingresso per la casa americana che fa parte de gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Il modello del resto è stato inserito nell’ultimo piano industriale del gruppo italo americano e dovrebbe dunque venire presentato nel giro di un paio di anni.

La nuova Jeep B-Suv sarà prodotta in Italia e avrà motore ibrido?

Fiat Chrysler del resto non ha mai nascosto di puntare forte sul marchio Jeep la cui gamma sarà ampliata con l’introduzione di diversi modelli nel giro di qualche anno. Tra questi uno dei più importanti sarà la nuova Jeep B-Suv. Il modello dovrebbe avere una lunghezza di poco superiore ai 4 metri andando ad inserirsi in un segmento di mercato che attualmente va per la maggiore nel nostro continente come dimostrano i più recenti dati di vendita.

La nuova Jeep B-Suv probabilmente sfrutterà una delle piattaforme già presenti tra i marchi del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Sempre secondo le più recenti indiscrezioni,il modello potrebbe avere anche una gemella di Alfa Romeo. Oltre che in Europa il modello potrebbe venire commercializzato in altri continenti ed in particolare in America Latina e in Asia dove i suv compatti sono molto apprezzati.

Per quanto riguarda le motorizzazioni di ufficiale non c’è nulla. Si presume però che quasi certamente il veicolo avrà una o più versioni elettrificate. Al pari di Renegade e Compass dovrebbe arrivare la versione PHEV. Infine per quanto riguarda il luogo di produzione si vocifera che il modello che sarà venduto in Europa possa venire prodotto in Italia. Non è però chiaro quale possa essere lo stabilimento prescelto.

