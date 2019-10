Nuova Jeep Grand Cherokee: ecco come sarà

Entro la fine del prossimo anno dovrebbe arrivare la nuova Jeep Grand Cherokee. Si tratta della nuova generazione del celebre modello di Jeep che sarà realizzata negli Stati Uniti. In base alle prime foto spia apparse sul web già da qualche settimana, che mostrano il prototipo camuffato del nuovo modello, si presume che questo possa avere dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale.

La vettura di Jeep dovrebbe venire modificata nel design. Al momento però non è chiaro quali saranno le modifiche visto che i prototipi avvistati sono troppo camuffati per poter carpire qualche novità. In ogni caso secondo i soluti bene informati non si tratterà di una rivoluzione rispetto all’attuale modello bensì di una evoluzione.

A fine 2020 debutterà la nuova Jeep Grand Cherokee, ecco cosa sappiamo sulla nuova generazione

La nuova Jeep Grand Cherokee verrà ovviamente modificata anche dal punto di vista meccanico. L’attuale turbodiesel V6 da 3 litri che sviluppa una potenza di 250 CV quasi certamente verrà sostituito e rimpiazzato con nuove motorizzazioni più efficienti e probabilmente anche con qualche cavallo in più.

Ovviamente non mancheranno i miglioramenti tecnologici con il suv che verrà aggiornato in maniera significativa con un nuovo sistema di infotainment e con la presenza di nuovi sistemi di assistenza alla guida.

Maggiori dettagli su come sarà la nuova Jeep Grand Cherokee dovrebbero già trapelare nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avviciniamo alla sua presentazione che come detto dovrebbe avvenire entro la fine del 2020. Il debutto in concessionari del nuovo modello invece dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2021.

Jeep si aspetta grandi cose da questo modello che per lungo tempo è stato il top di gamma della casa americana di Fiat Chrysler. In futuro però questa posizione potrebbe venire occupata da un altro modello che sarà presentato nei prossimi anni. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Jeep Grand Wagoneer.

Ti potrebbe interessare: Jeep ha grandi piani per il futuro: ecco cosa accadrà

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062