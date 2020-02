Nuova Jeep Grand Cherokee: ecco quando arriva

Sappiamo che Fiat Chrysler sta lavorando alla nuova Jeep Grand Cherokee. In tanti negli scorsi mesi si sono domandati quando questo modello sarebbe stato presentato. Adesso sappiamo con certezza che il veicolo di Jeep sarà presentato entro la fine di quest’anno. E’ stato Ralph Gilles, capo design di Fiat Chrysler Automobiles, a dire che il modello in questione sarà presentato entro la fine del 2020 nel corso di un evento live su Facebook in occasione del concorso Drive for Design.

Entro fine anno avverrà ufficialmente il debutto della nuova Jeep Grand Cherokee

La nuova Jeep Grand Cherokee per il momento resta avvolta nel mistero. Si vocifera che molto probabilmente FCA per questa nuova generazione della top di gamma di Jeep possa utilizzare la piattaforma modulare Giorgio di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Anche le prime foto spia sembrano far propendere per questa eventualità. La vettura continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento di Jefferson in USA che sarà ristrutturato per accogliere il nuovo modello con un investimento di circa 3 miliardi di dollari da parte di Fiat Chrysler Automobiles.

La nuova Jeep Grand Cherokee subirà dunque un rinnovamento completo al suo design esterno. Anche gli interni saranno molto diversi da quelli attuali con più tecnologia e un nuovo sistema di infotainment. Per quanto riguarda la gamma dei motori, si vocifera che la versione entry level continuerà a disporre del motore Pentastar V6. Inoltre è assai probabile che in gamma saranno presenti anche versioni ibride visto che i dirigenti di Jeep nei mesi scorsi hanno detto chiaramente di voler elettrificare l’intera gamma della casa automobilistica americana.

