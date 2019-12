Nuova Kia Optima: arrivano cattive notizie

La nuova Kia Optima è stata presentata in Corea del Sud di recente. La vettura della celebre casa automobilistica sud coreana ha suscitato molto interesse a causa dell’importante cambiamento estetico che questo aggiornamento ha portato. Oggi però a proposito di questo modello dobbiamo annunciare una cattiva notizia. Infatti è stato confermato che la vettura non arriverà dalle nostre parti.

La nuova Kia Optima presentata di recente in Corea non sarà venduta in Europa

La nuova Kia Optima non verrà commercializzata in Europa. Emilio Herrera, direttore delle operazioni di Kia Europe, ha confermato che la nuova generazione di questo modello non arriverà nel nostro continente e non avrà una sostituta. Il numero uno di Kia in Europa non ha specificato i motivi che hanno spinto la sua azienda a prendere questa decisione.

Tuttavia, diverse fonti interne dell’azienda hanno sottolineato che in questa decisione ha influito molto la perdita di interesse in Europa per le berline. La quota di mercato di questo tipo di veicoli è stata fortemente ridotta a favore di SUV e Crossover. La nuova Kia Optima porta con sé novità molto importanti rispetto alla precedente versione.

A livello estetico i cambiamenti sono notevoli. L’auto infatti adotta la nuova filosofia progettuale che Kia applica ai suoi nuovi modelli. Sembra più dinamica, sportiva e moderna. In parte, cerca di allontanarsi dall’immagine delle berline tradizionali. Si tratta insomma di un qualcosa di simile a quello che la casa coreana ha fatto con altri modelli.

